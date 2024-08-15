mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Пятеро судей отказались работать в Башкирии

Пятеро судей отказались работать в Башкирии

15 августа 2024, 04:33
Фото: 1MI
Ряд служителей Фемиды из Уфы и районов региона отправят в отставку в ближайшее время, гласит информация с сайта Высшей квалификационной комиссии судей Башкортостана.

В Уфе в следующий вторник, 20 августа, рассмотрят заявления об отставке пятерых судей — Ирины Ситник (Верховный суд Башкирии), Ии Джояни (Советский райсуд Уфы), Ирины Зинатуллиной (Кировский райсуд Уфы), Вилоры Каюмовой (Бижбулякский райсуд Башкирии) и Расили Хафизовой. Сроки окончания их полномочий, если заявления будут одобрены, назначены на конец августа и первую половину осени.

Комиссия на ближайшем заседании также намерена рассмотреть кандидатуры девяти судей на вакантные места и провести шесть квалифицикационных аттестаций.

Путин устроил рокировку в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что президент Владимир Путин назначил в регионе новых судей, редакция изучила биографии представителей власти.

Читайте также:
Экс-советник Хабирова ответит перед судомВетеринара из Башкирии будут судить за тёлочекЧиновник раскаялся и вернул наворованное в Башкирии
#Общество#Уфа#Назначение#Суд#Башкортостан#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Судьи
Подпишитесь
Уфимцы поддержали призыв отдать деньги с Дня города на СВО
Сегодня, 04:52
Летающую белку заметили над Башкирией
Вчера, 17:06
Депутаты раскритиковали стройки в Уфе
Сегодня, 05:08
Пять ударов топором стоили ₽3,7 млн жителю Башкирии
Вчера, 11:05
Башкирия тонет в кредитах
Вчера, 10:52