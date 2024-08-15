Пятеро судей отказались работать в Башкирии

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 05:10
В Уфе в следующий вторник, 20 августа, рассмотрят заявления об отставке пятерых судей — Ирины Ситник (Верховный суд Башкирии), Ии Джояни (Советский райсуд Уфы), Ирины Зинатуллиной (Кировский райсуд Уфы), Вилоры Каюмовой (Бижбулякский райсуд Башкирии) и Расили Хафизовой. Сроки окончания их полномочий, если заявления будут одобрены, назначены на конец августа и первую половину осени.
Комиссия на ближайшем заседании также намерена рассмотреть кандидатуры девяти судей на вакантные места и провести шесть квалифицикационных аттестаций.
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