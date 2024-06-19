Вялые цветы, закрытые туалеты и грязь: Набережная в Уфе не пережила весну

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
По словам недовольных, улица, на благоустройство которой потратили миллиарды рублей, до сих пор не очищена от песка и глины после периода половодья.
— Почему Набережную не помыли в этом году? Перед бассейном «Юность» глина и грязь. Как вода весной ушла, так грязь и лежит? Скоро лето закончится, — напомнил коммунальщикам Фёдор Б.
— Когда уж Набережную приведут в божеский вид, ведь стыдно перед гостями. Были недавно, детей люди привели показать, и что мы увидели: грязь после подтопления как была, так и осталась, — пишет уфимка Лидия И.
Некоторые горожане сравнивают нынешний вид Набережной с заброшенной улицей.
— Смотришь — прям бесхозная стоит. Приведите, пожалуйста, в порядок. Песок с плит вычистить, как остался после паводка, так и лежит, — сетует Гузель Ш.
В самой мэрии обратившимся ответили, что от крупного мусора после паводка берег очистили. При этом власти города уточнили, что работы по очищению улицы проводятся каждый день и приложили фото усердной работы коммунальщиков.
— Набережную надо не метёлками мести, а помыть, — остался недовольным комментатор.
Между тем причинами негодования уфимцев стали и другие проблемы состояния города. Так, одна из горожанок пожаловалась на увядающие зелёные насаждения на улицах.
— Цветы высадили — все завяли. Деревья в сухостой превратились, трава некошеная, колосится и стало всё жёлтым. Поливочная система отсутствует или просто не функционирует. Очень не впечатляет эта ситуация.
Затронула уфимка и наболевшую тему с подготовкой к 450-летию Уфы.
— Денег сколько тратится на обновления, а содержать на должном уровне объекты не можем или просто не хотим. Кто конкурсы выигрывает — пусть в дальнейшем так и содержит. Тем более готовимся к юбилею города.
Чиновникам также указали на неработающие общественные туалеты. По словам уфимцев, якобы на протяжении нескольких дней кабинки были закрыты. При этом в них самих нет никаких принадлежностей — ни бумаги, ни мыла.
— Почему не работают туалеты на нижнем ярусе??? Который день просто закрыты двери! В большом туалете (не доходя до Набережной) нет ни мыла, почти никогда нет бумаги. Почему все деревянные элементы предназначенные для лежанок и т. д. покрыты слоем грязи, а ил с плит не смыт? — высказался горожанин.
Власти, в свою очередь, указали на то, что функционирование туалетных модулей периодически могут останавливать при технической обслуживании — уборке, откачке и вывозе отходов, а также заправки кабины принадлежностями.
— Техническое обслуживание осуществляется ежедневно, время которого занимает 1 — 2 часа. Скамейки вымыты. Полив газонов и деревьев выполняется ежедневно, — гласит ответ администрации столицы.
Уфимец также указал и на сломанную лестницу, ведущую на песчаный полуостров.
— Там снесло единственную лестницу. Даже эту переломанную лестницу никто на место не ставит. Могу прислать видео, как семьи с детьми по плитам слезают! — пишет горожанин.
Власти города вскоре после обращения лестницу починили и отчитались об этом.
Между тем житель столицы обеспокоен также купанием в неположенных местах на набережной.
— Говорила что за купание в неположенных местах будут штрафовать. Там стоял плакат с «Купание запрещено!». Периодически вижу как (включая сегодняшний день) там плавают. Дык разрешено или нет? Если да — зачем там плакат? Если нет, почему никто не реагирует? Вы простите, но зачем нам такая «набережная», — изложил свои претензии мужчина.
Ранее Mkset собирал жалобы уфимцев на работу систем кондиционирования в городском транспорте. В эти дни на столицу и Республику нагрянула аномальная жара, при этом многие водители для экономии топлива пренебрегают использованием систем охлаждения. Автобусы, ездящие по Уфе, пассажиры сравнивают с банями на колёсах — и всё это на фоне недавнего повышения цен на билеты. В оправданности подорожания проезда теперь есть дополнительные поводы усомниться, считают уфимцы. В «Башавтотрансе» в ответ на заявления жителей города, в частности, упомянули, что кондиционерами оснащены далеко не все их транспортные средства.