mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Скандальная набережная в Уфе утопает в грязи

Вялые цветы, закрытые туалеты и грязь: Набережная в Уфе не пережила весну

19 июня 2024, 07:18
Фото: irgrb.ru

Скандальная набережная в Уфе утопает в грязи

Жители города завалили соцсети местных чиновников жалобами на неблагоустроенное благоустройство.

По словам недовольных, улица, на благоустройство которой потратили миллиарды рублей, до сих пор не очищена от песка и глины после периода половодья.

— Почему Набережную не помыли в этом году? Перед бассейном «Юность» глина и грязь. Как вода весной ушла, так грязь и лежит? Скоро лето закончится, — напомнил коммунальщикам Фёдор Б.
— Когда уж Набережную приведут в божеский вид, ведь стыдно перед гостями. Были недавно, детей люди привели показать, и что мы увидели: грязь после подтопления как была, так и осталась, — пишет уфимка Лидия И.

Некоторые горожане сравнивают нынешний вид Набережной с заброшенной улицей.

— Смотришь — прям бесхозная стоит. Приведите, пожалуйста, в порядок. Песок с плит вычистить, как остался после паводка, так и лежит, — сетует Гузель Ш.

В самой мэрии обратившимся ответили, что от крупного мусора после паводка берег очистили. При этом власти города уточнили, что работы по очищению улицы проводятся каждый день и приложили фото усердной работы коммунальщиков.

— Набережную надо не метёлками мести, а помыть, — остался недовольным комментатор.
Фото: vk.com/Город Уфа

Между тем причинами негодования уфимцев стали и другие проблемы состояния города. Так, одна из горожанок пожаловалась на увядающие зелёные насаждения на улицах.

— Цветы высадили — все завяли. Деревья в сухостой превратились, трава некошеная, колосится и стало всё жёлтым. Поливочная система отсутствует или просто не функционирует. Очень не впечатляет эта ситуация.

Затронула уфимка и наболевшую тему с подготовкой к 450-летию Уфы.

— Денег сколько тратится на обновления, а содержать на должном уровне объекты не можем или просто не хотим. Кто конкурсы выигрывает — пусть в дальнейшем так и содержит. Тем более готовимся к юбилею города.

Чиновникам также указали на неработающие общественные туалеты. По словам уфимцев, якобы на протяжении нескольких дней кабинки были закрыты. При этом в них самих нет никаких принадлежностей — ни бумаги, ни мыла.

— Почему не работают туалеты на нижнем ярусе??? Который день просто закрыты двери! В большом туалете (не доходя до Набережной) нет ни мыла, почти никогда нет бумаги. Почему все деревянные элементы предназначенные для лежанок и т. д. покрыты слоем грязи, а ил с плит не смыт? — высказался горожанин.

Власти, в свою очередь, указали на то, что функционирование туалетных модулей периодически могут останавливать при технической обслуживании — уборке, откачке и вывозе отходов, а также заправки кабины принадлежностями.

— Техническое обслуживание осуществляется ежедневно, время которого занимает 1 — 2 часа. Скамейки вымыты. Полив газонов и деревьев выполняется ежедневно, — гласит ответ администрации столицы.

Уфимец также указал и на сломанную лестницу, ведущую на песчаный полуостров.

— Там снесло единственную лестницу. Даже эту переломанную лестницу никто на место не ставит. Могу прислать видео, как семьи с детьми по плитам слезают! — пишет горожанин.

Власти города вскоре после обращения лестницу починили и отчитались об этом.

Между тем житель столицы обеспокоен также купанием в неположенных местах на набережной.

— Говорила что за купание в неположенных местах будут штрафовать. Там стоял плакат с «Купание запрещено!». Периодически вижу как (включая сегодняшний день) там плавают. Дык разрешено или нет? Если да — зачем там плакат? Если нет, почему никто не реагирует? Вы простите, но зачем нам такая «набережная», — изложил свои претензии мужчина.
«Баня в аквариуме»: уфимцы жалуются на ад в городских маршрутках
Узнать подробнее

Ранее Mkset собирал жалобы уфимцев на работу систем кондиционирования в городском транспорте. В эти дни на столицу и Республику нагрянула аномальная жара, при этом многие водители для экономии топлива пренебрегают использованием систем охлаждения. Автобусы, ездящие по Уфе, пассажиры сравнивают с банями на колёсах — и всё это на фоне недавнего повышения цен на билеты. В оправданности подорожания проезда теперь есть дополнительные поводы усомниться, считают уфимцы. В «Башавтотрансе» в ответ на заявления жителей города, в частности, упомянули, что кондиционерами оснащены далеко не все их транспортные средства.

Читайте также:
Под Уфой продолжается грызня из-за «дороги раздора»В Уфе начались проблемы из-за «украинского» бордюра«Целый день орёт!» Уфимцы оказались недовольны «говорящими» светофорами за ₽7 млн
#Город#Уфа#Паводок#Благоустройство#Башкортостан#Чиновники#Жалобы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Половодье#Набережная
Подпишитесь
Беспилотники вызвали скандал в Правительстве Башкирии
Сегодня, 09:05
Кто споёт на 450-летие Уфы
Сегодня, 05:05
Сёледка «из будущего» появилась в Башкирии
Сегодня, 05:45
Житель Башкирии отсидит почти 20 лет за двойное убийство
Вчера, 11:36
Трассы Башкирии стали дорогами смерти
Вчера, 11:12
Уфа в легендах и преданиях: национальный колорит и история в новом маршруте
Вчера, 10:28