Вялые цветы, закрытые туалеты и грязь: Набережная в Уфе не пережила весну

Ранее Mkset собирал жалобы уфимцев на работу систем кондиционирования в городском транспорте. В эти дни на столицу и Республику нагрянула аномальная жара, при этом многие водители для экономии топлива пренебрегают использованием систем охлаждения. Автобусы, ездящие по Уфе, пассажиры сравнивают с банями на колёсах — и всё это на фоне недавнего повышения цен на билеты. В оправданности подорожания проезда теперь есть дополнительные поводы усомниться, считают уфимцы. В «Башавтотрансе» в ответ на заявления жителей города, в частности, упомянули, что кондиционерами оснащены далеко не все их транспортные средства.