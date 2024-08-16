mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Башкирские депутаты рассказали подробности пережитой атаки дрона-камикадзе

«Голова долго болела — взрыв был мощный»: как беспилотник атаковал депутатов Башкирии

16 августа 2024, 10:58
Фото: 1MI

Башкирские депутаты рассказали подробности пережитой атаки дрона-камикадзе

Депутат регионального парламента Юлия Краснова, машину с которой атаковал FPV-дрон, рассказала журналистам подробности пережитого ей инцидента.

Напомним, как сообщили в республиканском Курултае, беспилотник совершил налёт на автомобиль с депутатами Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой в Запорожской области. Парламентарии в этот момент возвращались после передачи гуманитарного груза.

Со слов Красновой, дрон врезался прямо в крышу автомобиля, но отскочил и взорвался уже в воздухе. В разговоре с Mkset депутат упомянула, что сама машина в этот момент была на ходу. Несмотря на повреждения, автомобиль остался исправен, парламентарии продолжили поездку.

— Взрыв был довольно мощный, долго болела голова, но в целом сейчас всё в порядке. Тимергали обращаться за помощью не стал, хотя ему осколки стекла по рукам прилетели. Может в Уфе уже сходит, осмотрится.

Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Убийцу из Уфы отправили штурмовать посадки на СВОДатчики наведения ракет и дронов забросили в БашкириюМобилизация в России — будет или нет
#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Война#Спецоперация#СВО#Беспилотник#БПЛА#Атака#Дрон#Боевые действия
Подпишитесь
Потоп в Уфе — последние новости
Сегодня, 04:41
«Мы не боги и не можем решить всё»
Сегодня, 07:23
Глава села в Башкирии отдал на СВО свой байк
Сегодня, 07:20
Убийцу из Уфы отправили штурмовать посадки на СВО
Сегодня, 06:57
Дожди обошлись Башкирии в ₽123 млн
Сегодня, 08:26
Уфимец взорвал самолет шуткой
Сегодня, 08:24