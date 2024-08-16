«Голова долго болела — взрыв был мощный»: как беспилотник атаковал депутатов Башкирии

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Напомним, как сообщили в республиканском Курултае, беспилотник совершил налёт на автомобиль с депутатами Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой в Запорожской области. Парламентарии в этот момент возвращались после передачи гуманитарного груза.
Со слов Красновой, дрон врезался прямо в крышу автомобиля, но отскочил и взорвался уже в воздухе. В разговоре с Mkset депутат упомянула, что сама машина в этот момент была на ходу. Несмотря на повреждения, автомобиль остался исправен, парламентарии продолжили поездку.
— Взрыв был довольно мощный, долго болела голова, но в целом сейчас всё в порядке. Тимергали обращаться за помощью не стал, хотя ему осколки стекла по рукам прилетели. Может в Уфе уже сходит, осмотрится.