Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии

Спикер Курултая Башкирии Толкачев рассказал подробности атаки дроном-камикадзе своих коллег в Запорожской области. Как ранее сообщал Mkset, мишенью для ВСУ стали депутаты регионального парламента Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова. Они посещали новые регионы с гуманитарным конвоем для наших бойцов.



— Нападение произошло на обратном пути, после передачи груза, в районе Токмака. Экипажу автомобиля помогло спастись то, что машина шла на высокой скорости. Дрон-камикадзе лишь прошел по касательной и взорвался, отскочив от крыши автомобиля. Машина получила серьезные повреждения. Но автомобиль остался на ходу. После атаки FPV-камикадзе депутатам удалось покинуть опасную зону, — сообщил Константин Толкачев.