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Published Сегодня, 19:28

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Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии

Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии

15 августа 2024, 19:28
Фото: 1MI
Водитель машины лихо спас весь экипаж гуманитарного конвоя, сообщает пресс-служба парламента Башкортостана.

Спикер Курултая Башкирии Толкачев рассказал подробности атаки дроном-камикадзе своих коллег в Запорожской области. Как ранее сообщал Mkset, мишенью для ВСУ стали депутаты регионального парламента Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова. Они посещали новые регионы с гуманитарным конвоем для наших бойцов.

— Нападение произошло на обратном пути, после передачи груза, в районе Токмака. Экипажу автомобиля помогло спастись то, что машина шла на высокой скорости. Дрон-камикадзе лишь прошел по касательной и взорвался, отскочив от крыши автомобиля. Машина получила серьезные повреждения. Но автомобиль остался на ходу. После атаки FPV-камикадзе депутатам удалось покинуть опасную зону, — сообщил Константин Толкачев.

Депутат Тимергали Уразов получил легкое осколочное ранение. Мужчина отказался ложиться в больницу. Депутаты уже возвращаются в Уфу. Они едут через Ростовскую область.

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