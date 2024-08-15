Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии

Posted Сегодня, 19:28
Published Сегодня, 19:28
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Спикер Курултая Башкирии Толкачев рассказал подробности атаки дроном-камикадзе своих коллег в Запорожской области. Как ранее сообщал Mkset, мишенью для ВСУ стали депутаты регионального парламента Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова. Они посещали новые регионы с гуманитарным конвоем для наших бойцов.
— Нападение произошло на обратном пути, после передачи груза, в районе Токмака. Экипажу автомобиля помогло спастись то, что машина шла на высокой скорости. Дрон-камикадзе лишь прошел по касательной и взорвался, отскочив от крыши автомобиля. Машина получила серьезные повреждения. Но автомобиль остался на ходу. После атаки FPV-камикадзе депутатам удалось покинуть опасную зону, — сообщил Константин Толкачев.
Депутат Тимергали Уразов получил легкое осколочное ранение. Мужчина отказался ложиться в больницу. Депутаты уже возвращаются в Уфу. Они едут через Ростовскую область.