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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Второе пришествие случится в Башкирии?

Второе пришествие случится в Башкирии?

15 августа 2024, 15:28
Фото: 1MI
Мужчина зачал супруге пятого ребенка после тотальной стерилизации, пишут Telegram-каналы.

Ситуация, произошедшая с 45-летним Максимом Ф., всколыхнула общественность. Отец четырех детей, приняв решение о стерилизации, обратился в известную федеральную клинику. Он считал, что процедура двухсторонней вазэктомии поможет ему избежать дополнительных финансовых и эмоциональных затрат на воспитание новых малышей. Однако реальность оказалась совершенно иной.

Несмотря на уверения врачей в том, что репродуктивная функция была безвозвратно утрачена, вскоре Максим узнал о беременности своей супруги. Тест ДНК подтвердил — малыш действительно является его родным ребенком. Врачи клиники выразили удивление по поводу случившегося и назвали это «настоящим чудом». Но для Максима такое «чудо» не имело место быть.

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После получения шокирующих новостей мужчина решил обратиться в клинику с претензией. Он требовал объяснений о том, как могла произойти столь серьезная ошибка и почему он не был предупрежден о возможных последствиях процедуры. Ответ клиники оказался разочаровывающим: руководство отказало в компенсации и заявило, что подобные случаи крайне редки и не подлежат юридической ответственности.

Теперь Максим вместе со своим адвокатом готовит иск против медучреждения. Он планирует отсудить средства на содержание новорожденного и матери ребенка, которая теперь также столкнулась с непредвиденными финансовыми трудностями.

Пока дело находится в стадии подготовки к суду.

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