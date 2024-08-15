Второе пришествие случится в Башкирии?

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ситуация, произошедшая с 45-летним Максимом Ф., всколыхнула общественность. Отец четырех детей, приняв решение о стерилизации, обратился в известную федеральную клинику. Он считал, что процедура двухсторонней вазэктомии поможет ему избежать дополнительных финансовых и эмоциональных затрат на воспитание новых малышей. Однако реальность оказалась совершенно иной.
Несмотря на уверения врачей в том, что репродуктивная функция была безвозвратно утрачена, вскоре Максим узнал о беременности своей супруги. Тест ДНК подтвердил — малыш действительно является его родным ребенком. Врачи клиники выразили удивление по поводу случившегося и назвали это «настоящим чудом». Но для Максима такое «чудо» не имело место быть.
После получения шокирующих новостей мужчина решил обратиться в клинику с претензией. Он требовал объяснений о том, как могла произойти столь серьезная ошибка и почему он не был предупрежден о возможных последствиях процедуры. Ответ клиники оказался разочаровывающим: руководство отказало в компенсации и заявило, что подобные случаи крайне редки и не подлежат юридической ответственности.
Теперь Максим вместе со своим адвокатом готовит иск против медучреждения. Он планирует отсудить средства на содержание новорожденного и матери ребенка, которая теперь также столкнулась с непредвиденными финансовыми трудностями.
Пока дело находится в стадии подготовки к суду.