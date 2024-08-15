Второе пришествие случится в Башкирии?

После получения шокирующих новостей мужчина решил обратиться в клинику с претензией. Он требовал объяснений о том, как могла произойти столь серьезная ошибка и почему он не был предупрежден о возможных последствиях процедуры. Ответ клиники оказался разочаровывающим: руководство отказало в компенсации и заявило, что подобные случаи крайне редки и не подлежат юридической ответственности.