Человек — никто жил в Уфе 15 лет

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
В Калининском районном суде Уфы рассмотрели дело Идиева Идибека Исматуллоевича, который с 2010 года находится в России без документов на пребывание. Идиев признал свою вину, объяснив, что въехал в страну с родителями и с тех пор проживает здесь без гражданства Таджикистана и России.
Защитник Идиева просила суд не применять административное выдворение, так как он не является гражданином ни одной страны. Так же у него есть беременная гражданская супруга.
Суд установил, что Идиев проживает в России с 22 октября 2010 года и не является гражданином Таджикистана. Протокол об административном правонарушении подтверждает его незаконное нахождение в стране.
Учитывая наличие семьи у Идиева, длительный срок проживания в России и отсутствие гражданства, суд решил назначить ему обязательные работы без выдворения. Судья признала Идиева Исматуллоевича виновным в административном правонарушении по части 1.1 статьи 18.8 КоАП и назначила ему обязательные работы на срок 180 часов.