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Человек — никто жил в Уфе 15 лет

Человек — никто жил в Уфе 15 лет

24 июля 2024, 04:51
Фото: 1MI
Житель Уфы 15 лет прожил в России без документов, подтверждающих его право на пребывание, сообщает Калининский районный суд Уфы.

В Калининском районном суде Уфы рассмотрели дело Идиева Идибека Исматуллоевича, который с 2010 года находится в России без документов на пребывание. Идиев признал свою вину, объяснив, что въехал в страну с родителями и с тех пор проживает здесь без гражданства Таджикистана и России.

Защитник Идиева просила суд не применять административное выдворение, так как он не является гражданином ни одной страны. Так же у него есть беременная гражданская супруга.

Суд установил, что Идиев проживает в России с 22 октября 2010 года и не является гражданином Таджикистана. Протокол об административном правонарушении подтверждает его незаконное нахождение в стране.

Учитывая наличие семьи у Идиева, длительный срок проживания в России и отсутствие гражданства, суд решил назначить ему обязательные работы без выдворения. Судья признала Идиева Исматуллоевича виновным в административном правонарушении по части 1.1 статьи 18.8 КоАП и назначила ему обязательные работы на срок 180 часов.

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