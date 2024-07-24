Человек — никто жил в Уфе 15 лет

В Калининском районном суде Уфы рассмотрели дело Идиева Идибека Исматуллоевича, который с 2010 года находится в России без документов на пребывание. Идиев признал свою вину, объяснив, что въехал в страну с родителями и с тех пор проживает здесь без гражданства Таджикистана и России.