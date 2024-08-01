Стрелку-нелегалу грозит арест в Башкирии

В управлении Следственного комитета раскрывать меру пресечения, о которой будет ходатайствовать на ближайшем заседании суда ведомство, пока не стали. Между тем собеседник Mkset в правоохранительных органах пояснил, что добиться домашнего ареста преступник скорее всего не сможет — с учётом покушения на убийство, отягчающих обстоятельств и сомнительных оснований для пребывания в стране, стрелку может грозить только заключение под стражу в следственном изоляторе. И наличие семьи при таком обвинении роли уже сыграет.