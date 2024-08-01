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Стрелку-нелегалу грозит арест в Башкирии

Стрелку-нелегалу грозит арест в Башкирии

1 августа 2024, 12:18
Фото: 1MI
Мигранту, обвинённому в покушении на убийство жителя Кумертау, может грозить СИЗО на время следствия — сообщил Mkset собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, 31 июля в городе задержали 34-летнего иностранца. На кадры очевидцев попало то, как в ходе конфликта с местным жителем гастарбайтер достаёт пистолет. Позже выяснилось, что злодей попытался выстрелить в голову оппоненту, однако промазал — пуля лишь задела ухо.

Общественные активисты ранее утверждали о том, что основания мужчины для пребывания в стране — крайне сомнительные. По информации инсайдеров, срок законности его проживания в России истёк якобы ещё в 2012 году. Появлялись также данные о том, что горожане уже давно страдают от выходок нелегала, однако выдворить его не могут из-за детей, рождённых на территории РФ.

В управлении Следственного комитета раскрывать меру пресечения, о которой будет ходатайствовать на ближайшем заседании суда ведомство, пока не стали. Между тем собеседник Mkset в правоохранительных органах пояснил, что добиться домашнего ареста преступник скорее всего не сможет — с учётом покушения на убийство, отягчающих обстоятельств и сомнительных оснований для пребывания в стране, стрелку может грозить только заключение под стражу в следственном изоляторе. И наличие семьи при таком обвинении роли уже сыграет.

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