Стрелку-нелегалу грозит арест в Башкирии

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Напомним, 31 июля в городе задержали 34-летнего иностранца. На кадры очевидцев попало то, как в ходе конфликта с местным жителем гастарбайтер достаёт пистолет. Позже выяснилось, что злодей попытался выстрелить в голову оппоненту, однако промазал — пуля лишь задела ухо.
Общественные активисты ранее утверждали о том, что основания мужчины для пребывания в стране — крайне сомнительные. По информации инсайдеров, срок законности его проживания в России истёк якобы ещё в 2012 году. Появлялись также данные о том, что горожане уже давно страдают от выходок нелегала, однако выдворить его не могут из-за детей, рождённых на территории РФ.
В управлении Следственного комитета раскрывать меру пресечения, о которой будет ходатайствовать на ближайшем заседании суда ведомство, пока не стали. Между тем собеседник Mkset в правоохранительных органах пояснил, что добиться домашнего ареста преступник скорее всего не сможет — с учётом покушения на убийство, отягчающих обстоятельств и сомнительных оснований для пребывания в стране, стрелку может грозить только заключение под стражу в следственном изоляторе. И наличие семьи при таком обвинении роли уже сыграет.