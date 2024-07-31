Нелегал выстрелил в мужчину в Башкирии

Инсайдеры утверждают, что стрелок хотел попасть местному жителю в голову из пистолета, но промахнулся. Сам же конфликт разгорелся из-за того, что иностранец якобы похитил машину у девушки оппонента — потерпевшая написала заявление в полицию. Разъярённый этим фактом мигрант в один день стал преследовать её кавалера — из-за этого и случилась драка, закончившаяся приездом сотрудников полиции.