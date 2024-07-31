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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 09:41

Нелегал выстрелил в мужчину в Башкирии

Нелегал выстрелил в мужчину в Башкирии

31 июля 2024, 07:53
Фото: соцсети
Стрельбу, устроенную гастарбайтером, прокомментировала полиция РБ.

Выходец из ближнего зарубежья учинил стрельбу в Кумертау. По данным МВД Башкортостана, 34-летний иностранец повздорил с местным жителем «из-за денег».

Потерпевший вскоре обратился в отдел правоохранительных органов и снял побои. К зачинщику конфликта наведались стражи порядка и 24 июля задержали его, мигрант отделался штрафом и изъятием пистолета «приспособленного для холостых патронов». Выдворять его из страны не стали.

Видео: соцсети

Более подробные версии случившегося и кадры с места происшествия публикуют местные Telegram-каналы.

Инсайдеры утверждают, что стрелок хотел попасть местному жителю в голову из пистолета, но промахнулся. Сам же конфликт разгорелся из-за того, что иностранец якобы похитил машину у девушки оппонента — потерпевшая написала заявление в полицию. Разъярённый этим фактом мигрант в один день стал преследовать её кавалера — из-за этого и случилась драка, закончившаяся приездом сотрудников полиции.

Источники также сообщили о том, что стрелок находится в стране на нелегальном положении с 2012 года и много лет «кошмарит» местных жителей, якобы промышляя рэкетом, угрозами, драками и другими преступлениями.

— Это всё замалчивается. Люди бояться обращаться в полицию. Полицейские разводят руками: мы ничего не можем сделать в силу того, что у него есть русские дети, — утверждает местный активист Артём Ананьев.
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