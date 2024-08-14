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«Революция зарплат» в России: учителя и котоситтеры на равных

«Революция зарплат» в России: учителя и котоситтеры на равных

14 августа 2024, 08:45
Фото: 1MI
Военные заводы предлагают токарям 200 тысяч рублей в месяц, а оплата труда учителя и котоситтера сравнялась, сообщает «Новые Известия».

Ситуация на рынке труда демонстрирует значительный разрыв между высокими зарплатами на военных заводах и низкими предложениями в гражданском секторе. Так в Омске вакансии на оборонных предприятиях выросли на 25%, достигая 1571 позиции, с высокой средней зарплатой — до 200 тысяч рублей для токарей. В то же время гражданские компании, такие как «Омсктрансмаш», предлагают лишь 85-150 тысяч рублей, а работники сферы услуг получают около 42 тысяч рублей. Между тем услуги по уходу за питомцами становятся всё более популярными — котоняни также получают около той же суммы.

Экономист Сергей Смирнов подчеркивает необходимость повышения зарплат для предотвращения «обезлюдивания» гражданских отраслей.

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Средняя зарплата по стране продолжает расти и достигла почти 86 тысяч рублей к маю этого года, увеличившись на впечатляющие 18,6% всего за месяц. Прогнозируется дальнейший рост около 20%, что соответствует уровню инфляции в диапазоне от 7 до 9%. В то время как обрабатывающая промышленность и IT-сектор выигрывают от этих изменений, учителя и медики остаются среди аутсайдеров с минимальными повышениями.

Разрыв между средними заработками педагогов и общероссийским уровнем составляет целых 28%, а у воспитателей детсадов — даже 38%. Ситуация в здравоохранении немного лучше, однако имеются случаи сокращения надбавок для работников скорой помощи.

Одним из факторов повышения зарплат стали последствия пандемии COVID-19 и нехватка кадров, считают эксперты.

Политологи так же отмечают интересную деталь: потолок заработных плат может быть достигнут после завершения специальной военной операции (СВО), однако возвращение участников конфликта обратно на рынок труда создаст новые вызовы из-за нехватки высокооплачиваемых вакансий.

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