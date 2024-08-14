«Революция зарплат» в России: учителя и котоситтеры на равных

Ситуация на рынке труда демонстрирует значительный разрыв между высокими зарплатами на военных заводах и низкими предложениями в гражданском секторе. Так в Омске вакансии на оборонных предприятиях выросли на 25%, достигая 1571 позиции, с высокой средней зарплатой — до 200 тысяч рублей для токарей. В то же время гражданские компании, такие как «Омсктрансмаш», предлагают лишь 85-150 тысяч рублей, а работники сферы услуг получают около 42 тысяч рублей. Между тем услуги по уходу за питомцами становятся всё более популярными — котоняни также получают около той же суммы.