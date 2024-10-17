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Октябрь
Проезд в Уфе подорожает до ₽80
17 октября, 08:26
Сентябрь
Взлет цен в Башкирии нашел необычное объяснение
19 сентября, 08:05
Бизнес Башкирии обесценивается
5 сентября, 18:50
Август
Резиновая квартира в Уфе вместила 50 гастарбайтеров
27 августа, 08:49
«Революция зарплат» в России: учителя и котоситтеры на равных
14 августа, 08:45
Июль
Проезд по Восточному выезду станет бесплатным для некоторых категорий граждан
В Башкирии установлен порядок предоставления льгот на проезд по Восточному выезду для определенных категорий граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.
27 июля, 05:34
В Уфе наградили «самые качественные» предприятия
Премии в области качества от правительства Башкирии вручили в региональной Торгово-промышленной палате, сообщили в пресс-службе республиканского Минпромэнерго.
25 июля, 12:46
Цены на проезд в Уфе в августе поднимут дважды
17 июля, 10:54
Июнь
Работа для подростков в Уфе, или как получать ₽5000 в день
Mkset решил проанализировать, какие условия и какую зарплату предлагают в Уфе для соискателей без опыта либо с минимальным его количеством. Подробности в материале.
24 июня, 07:17

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