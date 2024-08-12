Кому в Уфе платят по ₽200 000

Зарплата в ₽200 000 — не миф, гласят объявления работодателей в Уфе и Башкирии. Мэрия города и региональная служба занятости представили топ вакансий с самой высокой зарплатой в Республике Башкортостан.



Так, зарплату в ₽200 000 в Уфе предлагают наладчику станков с ЧПУ. Багермейстер может в Уфе зарабатывать до ₽120 000. Зарплату до ₽115 000 предлагают начальнику IT-отдела в сфере железнодорожные перевозок. От ₽30 000 до ₽100 000 сулят клейщику полимерных изделий. Месячный доход от ₽68 000 сулят анестезиологу-реаниматологу в больнице «Скорой помощи».



Вакансии от регионального портала службы занятости в Уфе больше связаны с промышленностью. Так, электросварщику обещают до ₽220 000, а каменщику или монтажнику — до ₽200 000. Аналогичный доход в ₽200 000 сулят и военнослужащим — как рядовым, так и сержантам.



Напомним, ранее в списке самых «дорогих» вакансий можно было найти учителя и массажистку.







