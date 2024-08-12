mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Лучшие вакансии по доходу и зарплате назвали в Уфе

Кому в Уфе платят по ₽200 000

12 августа 2024, 07:55
Фото: 1MI

Лучшие вакансии по доходу и зарплате назвали в Уфе

Список вакансий с зарплатой в районе ₽200 000 представили мэрия Уфы и региональный интерактивный портал занятости в Башкирии.

Зарплата в ₽200 000 — не миф, гласят объявления работодателей в Уфе и Башкирии. Мэрия города и региональная служба занятости представили топ вакансий с самой высокой зарплатой в Республике Башкортостан.

Так, зарплату в ₽200 000 в Уфе предлагают наладчику станков с ЧПУ. Багермейстер может в Уфе зарабатывать до ₽120 000. Зарплату до ₽115 000 предлагают начальнику IT-отдела в сфере железнодорожные перевозок. От ₽30 000 до ₽100 000 сулят клейщику полимерных изделий. Месячный доход от ₽68 000 сулят анестезиологу-реаниматологу в больнице «Скорой помощи».

Вакансии от регионального портала службы занятости в Уфе больше связаны с промышленностью. Так, электросварщику обещают до ₽220 000, а каменщику или монтажнику — до ₽200 000. Аналогичный доход в ₽200 000 сулят и военнослужащим — как рядовым, так и сержантам.

Напомним, ранее в списке самых «дорогих» вакансий можно было найти учителя и массажистку.



Читайте также:
Директора автошколы лишили прав в БашкирииЖуткий циклон идёт на БашкириюВ Уфе пьяный водитель устроил ДТП с переворотом
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Зарплата#Промышленность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Мэрия#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Работа#Татарстан#Вакансии#Занятость#Военнослужащие#Курская область#Начальник#IT-отдел
Подпишитесь
Башкирия примет эвакуированных из Курской области
Сегодня, 07:46
Окружение Хабирова эвакуировали из Курской области
Сегодня, 07:37
Бесплатный проезд вводят в Башкирии
Сегодня, 07:12
«Был поджог»: в Уфе горела «усадьба Поповых»
Сегодня, 04:52
Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками
Сегодня, 06:15
«Вошла в положение»: главврач подделал УЗИ для лжебеременной девушки в Башкирии
Сегодня, 06:46