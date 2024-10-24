mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Педагоги

Выбрать дату
Октябрь
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
24 октября, 14:30
Хабиров раздал премии по ₽690000
8 октября, 17:38
Директор вымогал премии на штраф
7 октября, 13:41
Мэр Уфы вызвал учителей
4 октября, 09:35
Сентябрь
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
В Башкирии подняли премии умникам и умницам
19 сентября, 05:38
Учителя получат по ₽575 000 в Башкирии
18 сентября, 04:57
Школы дроноводов открыли в Башкирии
3 сентября, 08:18
Самая компактная башкирская школа приняла 100 учеников
2 сентября, 07:31
Август
В Башкирии молодежи раздают по ₽690 000
26 августа, 08:18
Лучшие школы Уфы назвали эксперты
22 августа, 11:54
«Революция зарплат» в России: учителя и котоситтеры на равных
14 августа, 08:45
Школьникам запретили мобильники в Башкирии
14 августа, 06:38
Школьные каникулы внезапно продлили в Башкирии
7 августа, 08:55
Июнь
Воспитатели в Башкирии получили по 500 тыс. рублей
27 июня, 12:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика