В Башкирии от коронавируса с начала года погибли 42 человека

В Башкирии за минувшие сутки по данным на 6 мая зафиксировали 29 заболеваний коронавирусом. Такую информацию озвучил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.