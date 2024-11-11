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COVID-19

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Ноябрь
Хабиров отчитал коллег за внезапную зиму
11 ноября, 12:35
Октябрь
Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства
28 октября, 17:36
Фейковые ковидные прививки вычислили в Башкирии
10 октября, 06:58
Бизнес-призраков выявили в Башкирии
10 октября, 06:29
Мужчины этой профессии внезапно стали завидными женихами
9 октября, 04:07
Срочно. Ковид в Башкирии резко пошёл в рост
7 октября, 13:48
COVID-19 перестали бояться в Уфе
6 октября, 07:54
Марбургская лихорадка сменит COVID-19
3 октября, 07:20
Сентябрь
Башкирию косит риновирус и COVID-19
27 сентября, 04:45
Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом
25 сентября, 17:09
Новый штамм коронавируса нашли в Уфе
25 сентября, 06:17
Локдаун в Башкирии — мнение Роспотребнадзора
5 сентября, 08:51
Ковидная статистика взлетела в Башкирии
3 сентября, 10:58
Август
«Революция зарплат» в России: учителя и котоситтеры на равных
14 августа, 08:45
Июль
В Башкирии 632 человека остаются носителями COVID-19
29 июля, 13:33
В Башкирии ожидают вспышку COVID-19
13 июля, 04:35
Май
Новый штамм гриппа стремительно распространяется по России
24 мая, 14:49
Жизни трех человек унесла смертельно-опасная инфекция в Башкирии
13 мая, 09:02
В Башкирии от коронавируса с начала года погибли 42 человека
В Башкирии за минувшие сутки по данным на 6 мая зафиксировали 29 заболеваний коронавирусом. Такую информацию озвучил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.
6 мая, 10:03
Апрель
В Башкирии за сутки 40 человек заболели коронавирусом
Минздрав Башкирии опубликовал ежедневную сводку об инфекции Covid-19 в регионе.
25 апреля, 06:04

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