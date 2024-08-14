Почему долги растут?

Не доверяете Росстату? Вот еще один пример: Всемирный банк отнес Россию к странам с высоким уровнем доходов, хотя он опирается на расчет ВВП на душу населения (14 250 долларов в 2023 году), однако все это взаимосвязано. Но внезапно пришла новость о том, что в первой половине 2024 года средний запрос на микрозайм возрос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 30 800 рублей, а одобренный микрозайм увеличился на 17% — до 22 100 рублей.