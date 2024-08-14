Почему долги растут?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Люди испытывают значительную потребность в денежных средствах. Учитывая, что рубль потерял в цене на 8,5% по отношению к доллару и юаню, в будущем необходимость в финансовых ресурсах может возрасти еще больше. Россияне стали довольно обеспеченными. Во II квартале 2024 года реальные располагаемые доходы населения, на фоне исторически низкого уровня безработицы, увеличились на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это наивысший показатель с 2013 года, когда была введена новая методика расчета. Основной причиной является рост денежных доходов на душу населения на 16,8% — до 58 191 рубля.
Не доверяете Росстату? Вот еще один пример: Всемирный банк отнес Россию к странам с высоким уровнем доходов, хотя он опирается на расчет ВВП на душу населения (14 250 долларов в 2023 году), однако все это взаимосвязано. Но внезапно пришла новость о том, что в первой половине 2024 года средний запрос на микрозайм возрос на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 30 800 рублей, а одобренный микрозайм увеличился на 17% — до 22 100 рублей.
Неужели люди стали брать больше средств «до зарплаты» потому, что с ними все в порядке — выяснили «Новые Известия».