Топ-6 самых доходных вакансий в Уфе

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Согласно последним данным, на сегодняшний день в столице Башкортостана наблюдается активный спрос на рабочую силу. Но какие профессии предлагают самые высокие зарплаты?
Первое место в рейтинге занимает вакансия водителя категории С и Е — здесь можно заработать от 80 000 до 160 000 рублей в месяц. Это предложение поступило из отделения почтовой связи.
На втором месте также находится водитель (категория Е) с уровнем дохода от 120 000 до 150 000 рублей. Эта позиция открыта в компании металлообработки.
На третьем месте не остались без внимания и специалисты IT-сферы. Системный аналитик сможет рассчитывать на заработок от 100 000 до 150 000 рублей в компании по автоматизации процессов.
На четвертом месте вакансия для тех, кто предпочитает работу с людьми, отличной возможностью может стать должность менеджера по работе с клиентами — зарплата составляет от 80 000 до 150 000 рублей.
На пятом и шестом месте инженеры, которые также могут найти множество интересных предложений: инженер генерального плана может рассчитывать на зарплату от 40 000 до 130 000 рублей, а инженер по автоматизированным системам управления производством — от 80 000 до 120000 рублей в компании, занимающейся торговлей машинами и оборудованием.