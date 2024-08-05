Топ-6 самых доходных вакансий в Уфе

На пятом и шестом месте инженеры, которые также могут найти множество интересных предложений: инженер генерального плана может рассчитывать на зарплату от 40 000 до 130 000 рублей, а инженер по автоматизированным системам управления производством — от 80 000 до 120000 рублей в компании, занимающейся торговлей машинами и оборудованием.