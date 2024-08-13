Чебуреки вне закона нашли в Уфе

Первый торгует овощами и фруктами, второй представляет из себя кафе-чебуречную. Каким образом этот бизнес оказался на улицах Уфы — участники рейда выяснить не смогли. Есть вопросы и к его легальности, впрочем, как и к безопасности продукции ларьков-нелегалов для здоровья.