Чебуреки вне закона нашли в Уфе

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Еще две нелегальные торговые точки нашли в Октябрьском районе Уфы. Недавний рейд установил, что по соседству друг от друга на улице Рабкоров процветает бизнес самостроев. Без каких-либо разрешений и согласований там выросли ларьки.
Первый торгует овощами и фруктами, второй представляет из себя кафе-чебуречную. Каким образом этот бизнес оказался на улицах Уфы — участники рейда выяснить не смогли. Есть вопросы и к его легальности, впрочем, как и к безопасности продукции ларьков-нелегалов для здоровья.
Администрация Кировского района Уфы выписала предписания о демонтаже киосков. Собственники помещений должны в течение 10 дней снести самострой. Если этого не произойдет, то «ночь длинных ковшей» устроит уже мэрия Уфы и снесет самострой без какой-либо оглядки на сохранность конструкций.
По всем имеющимся вопросам и претензиям чиновники готовы ответить по телефону 8 (347) 279-90-41.
Напомним, в августе 2024 года мэрия Уфы выдала уже серию предписаний на демонтаж точек мелкого бизнеса в городе. Все они — выявленный самострой.