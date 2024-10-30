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Премии

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Октябрь
Уфимцам не нужны новогодние корпоративы
30 октября, 17:24
За имидж будут премировать в Башкирии
9 октября, 06:50
Хабиров раздал премии по ₽690000
8 октября, 17:38
Директор вымогал премии на штраф
7 октября, 13:41
Сентябрь
Заведующая детсадом воровала премии
27 сентября, 10:10
В Башкирии подняли премии умникам и умницам
19 сентября, 05:38
Август
Уфа не нужна молодежи и за ₽150 000
13 августа, 17:54
Июль
В Уфе наградили «самые качественные» предприятия
Премии в области качества от правительства Башкирии вручили в региональной Торгово-промышленной палате, сообщили в пресс-службе республиканского Минпромэнерго.
25 июля, 12:46
Экс-директор МБУ «Горзеленхоз» в Уфе несколько лет обирал подчиненного
5 июля, 14:11

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