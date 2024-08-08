Тарифы ЖКХ подняли в Башкирии

Так, для последних двух населённых пунктов цены на питьевую воду с 31 июля 2024 года составляют ₽30,50 за куб. м. Этот тариф будет актуален до 30 июня 2025 года. С 1 июля 2025 года цена поднимется до ₽31,94 за куб. м.