Тарифы ЖКХ подняли в Башкирии

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Согласно постановлением ведомства от 7 августа 2024 года, новые тарифы установлены для ряда сельсоветов в Стерлитамакском районе — Максимовского, Казадаевского, Николаевского, Октябрьского, Услинского, Первомайского, Куганакского и Буриказгановского.
Так, для последних двух населённых пунктов цены на питьевую воду с 31 июля 2024 года составляют ₽30,50 за куб. м. Этот тариф будет актуален до 30 июня 2025 года. С 1 июля 2025 года цена поднимется до ₽31,94 за куб. м.
Для остальных сельсоветов сумма составляет ₽41,13. С 1 июля 2025 года она повышается до ₽42,78.