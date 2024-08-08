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Тарифы ЖКХ подняли в Башкирии

Тарифы ЖКХ подняли в Башкирии

8 августа 2024, 03:29
Фото: Изображение Midjourney
Новые цены на воду уже вступили в силу, гласит постановление Госкомитета республики по тарифам.

Согласно постановлением ведомства от 7 августа 2024 года, новые тарифы установлены для ряда сельсоветов в Стерлитамакском районе — Максимовского, Казадаевского, Николаевского, Октябрьского, Услинского, Первомайского, Куганакского и Буриказгановского.

Так, для последних двух населённых пунктов цены на питьевую воду с 31 июля 2024 года составляют ₽30,50 за куб. м. Этот тариф будет актуален до 30 июня 2025 года. С 1 июля 2025 года цена поднимется до ₽31,94 за куб. м.

Для остальных сельсоветов сумма составляет ₽41,13. С 1 июля 2025 года она повышается до ₽42,78.

ЖКХ обворовали в Башкирии
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