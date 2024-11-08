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Коммуналка

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Ноябрь
Коммунальные мошенники обирают пенсионеров Башкирии
8 ноября, 06:08
Октябрь
В Уфе устраняют последствия крупной коммунальной аварии
23 октября, 17:33
Сырые подвалы в Башкирии заинтересовали Бастрыкина
20 октября, 15:23
Тысячи уфимцев остались без тепла
13 октября, 12:52
Сентябрь
В Уфе требуют дать отопление
28 сентября, 15:53
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября, 16:12
Уфимцам повысили платежи за отопление
25 сентября, 15:46
Центр Уфы и Сипайлово перероют
25 сентября, 15:10
Субсидии за ЖКХ пересчитают в Башкирии
23 сентября, 16:28
График отключения воды не обрадует Уфу
23 сентября, 16:18
Когда в Уфе включат отопление
21 сентября, 18:08
Жителям Уфы придётся запасаться водой
20 сентября, 18:33
Платежи за отопление возвращают в Башкирии
18 сентября, 20:01
Конец света: где в Башкирии не будет электричества
13 сентября, 08:49
Коммунальный «челлендж» заставят пройти уфимцев
9 сентября, 15:26
Поборы с уфимских садоводов возмутили Бастрыкина
8 сентября, 04:13
Уфимцам устроят коммунальный ад
Городская снабжающая компания опубликовала расписание отключений водоснабжения в башкирской столице.
6 сентября, 15:50
В Уфе сгорела коммуналка
4 сентября, 05:44
Четверть Башкирии не готова к холодам
3 сентября, 04:14
Август
Коммунальный ад устроили в Уфе
30 августа, 18:29

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