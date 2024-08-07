ЖКХ обворовали в Башкирии

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Как выяснили следователи, в период с 2022 по 2023 годы бухгалтер управляющей компании создала фиктивные реестры о начислении себе заработной платы. Эти документы она отправила в банк, благодаря чему на её счет стали поступать дополнительные денежные средства — совершенно необоснованно. В результате таких махинаций женщине удалось похитить более ₽540 000.
Интересно отметить, что обвиняемая признала свою вину и даже возместила причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.