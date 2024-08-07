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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 12:15

ЖКХ обворовали в Башкирии

ЖКХ обворовали в Башкирии

7 августа 2024, 11:54
Фото: Следком РБ
В Салавате бухгалтер управляющей компании оказалась на скамье подсудимых за хищение, сообщает Следком РБ.

Как выяснили следователи, в период с 2022 по 2023 годы бухгалтер управляющей компании создала фиктивные реестры о начислении себе заработной платы. Эти документы она отправила в банк, благодаря чему на её счет стали поступать дополнительные денежные средства — совершенно необоснованно. В результате таких махинаций женщине удалось похитить более ₽540 000.

Интересно отметить, что обвиняемая признала свою вину и даже возместила причиненный ущерб. Сейчас уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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