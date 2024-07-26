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Коммунальный ад запланировали в Уфе

Коммунальный ад запланировали в Уфе

26 июля 2024, 10:06
Фото: 1MI
Десятки домов в городе оставят с сухими кранами, график отключения воды сообщает «Уфаводоканал».

Отключения подачи воды распланировали в Уфе. Снабжающая компания опубликовала порядок временного прекращения обеспечения на последнюю неделю июля.

Так, в понедельник, 29 июля, холодной воды лишат Калининский район — речь идёт об 11 жилых зданиях по Первомайской, 40 лет Октября, Гончарова и Черниковской. Без снабжения останется даже школа №52.

Во вторник, 30 июля, «Уфаводоканал» отключит холодную воду в одной жилой многоэтажке по улице Ленина.

Самые масштабные отключения же компания запланировала на среду, 31 июля. Водоснабжение перекроют у множества многоквартирных и частных домов, магазинов, пяти детских садов, поликлиник, ресторанов быстрого питания и множества муниципальных зданий.

С полным перечнем адресом можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала».

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