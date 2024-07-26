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Под Уфой намутили с теплом и водой

Под Уфой намутили с теплом и водой

26 июля 2024, 10:46
Фото: 1MI
Скандал из-за сомнительного контракта иглинских чиновников получил новый виток, гласит документ антимонопольной службы.

В определении ФАС говорится, что в октябре 2021 года администрация Иглинского района без торгов отдала в аренду коммуникации и инфраструктуру системы ЖКХ, что нарушает закон о защите конкуренции.

Неправовые действия выявили антимонопольщики и в сентябре 2022 году вынесло чиновникам предупреждение, однако те вот уже почти два года его не исполняют — муниципальные власти объясняют это то бумажной волокитой с документами на инфраструктуру, то согласовыванием концессии.

Вместо расторжения старого договора и подписания новой — с соблюдением всех норм закона и проведением аукциона — чиновники составили решили ограничиться доработкой и согласованием уже существующей концессии, однако позиция ФАС осталась неизменной.

Антимонопольная служба назначила рассмотрение дела на конец августа 2024 года. Разбирательства с чиновниками должны будут пройти в онлайн-формате.

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