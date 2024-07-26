Под Уфой намутили с теплом и водой

Неправовые действия выявили антимонопольщики и в сентябре 2022 году вынесло чиновникам предупреждение, однако те вот уже почти два года его не исполняют — муниципальные власти объясняют это то бумажной волокитой с документами на инфраструктуру, то согласовыванием концессии.