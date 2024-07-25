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Древняя ржавчина оставила Уфу без воды

Древняя ржавчина оставила Уфу без воды

25 июля 2024, 07:17
Фото: 1MI
Из-за коммунальной аварии множество кварталов лишили снабжения, сообщили в «Уфаводоканале».

Утечка на трубопроводе произошла в уфимской «Зелёной роще» утром четверга, 25 июля. Авария случилась, когда рабочие выводили ржавчину с участка коммуникаций между домами на Степана Кувыкина.

В связи с инцидентом ряд жилых домов были отключены от горячего водоснабжения до устранения последствий произошедшего. Речь идёт о зданиях по улицам Рабкоров и Степана Кувыкина. Восстановлена подача будет в 15:00 25 июля.

Руководство ресурсоснабжающей компании принесло горожанам извинения за временные неудобства.

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Ранее Mkset сообщал, что две коммунальные аварии 24 июля произошли в Затоне. Без холодной воды остались десятки домов.

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