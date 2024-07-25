Древняя ржавчина оставила Уфу без воды

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 08:42
Утечка на трубопроводе произошла в уфимской «Зелёной роще» утром четверга, 25 июля. Авария случилась, когда рабочие выводили ржавчину с участка коммуникаций между домами на Степана Кувыкина.
В связи с инцидентом ряд жилых домов были отключены от горячего водоснабжения до устранения последствий произошедшего. Речь идёт о зданиях по улицам Рабкоров и Степана Кувыкина. Восстановлена подача будет в 15:00 25 июля.
Руководство ресурсоснабжающей компании принесло горожанам извинения за временные неудобства.
Ранее Mkset сообщал, что две коммунальные аварии 24 июля произошли в Затоне. Без холодной воды остались десятки домов.