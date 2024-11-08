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ЖКХ

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Ноябрь
Коммунальные мошенники обирают пенсионеров Башкирии
8 ноября, 06:08
Бойцов СВО освободили от долгов в Башкирии
4 ноября, 04:28
Октябрь
Коммунальная авария произошла в Уфе
30 октября, 08:24
Сегодня в Уфе: мобилизация женщин, башкирский Сайлент Хилл и новый соратник Хабирова
28 октября, 20:39
Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства
28 октября, 17:36
Видео. Город крыс обнаружили в Уфе
28 октября, 16:25
Хабиров забрал к себе мэра Стерлитамака
28 октября, 07:46
Долги за ЖКХ будут выбивать коллекторы в Башкирии
28 октября, 05:32
В Уфе чуть не взорвался газ
27 октября, 07:23
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01
К недовольным ЖКХ уфимцам будут приезжать толпой
26 октября, 14:59
Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки
25 октября, 19:01
Сегодня в Уфе: ЖКХ-челленджи, облавы и сытые хоккеисты
23 октября, 19:00
В Уфе устраняют последствия крупной коммунальной аварии
23 октября, 17:33
Уфимцев обманывают на ЖКХ
23 октября, 04:43
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
На повестке у Мавлиева: пропавшее тепло и скандальный мост
21 октября, 18:49
Хабиров жестко раскритиковал чиновников в Башкирии
21 октября, 14:41
Уфимцев расселят принудительно
21 октября, 11:25
Сегодня в Уфе: понты, разведёнки, отъезд Путина
20 октября, 19:00

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