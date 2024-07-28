Природный парк в Башкирии останется без посетителей

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Природный парк «Иремель» в Башкортостане на время закроют для туристов. В администрации парка закрытие объяснили обильными осадками. В частности, речь идет о том, что из-за дождей, обрушившихся на региона, в реках существенно поднялся уровень воды, что может нести потенциальную угрозу для посетителей.
Напомним, ранее туристическую тропу оказалась затоплена в заповеднике Шульган-Таш. Из-за этого там временно прекращены экскурсии в одноименную пещеру.
По данным синоптиков, дожди и грозы продолжат идти на территории республики. Вместе с ними прогнозируется шквалистое усиление ветра и снижение видимости на дорогах из-за тумана.