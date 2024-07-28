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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Природный парк в Башкирии останется без посетителей

Природный парк в Башкирии останется без посетителей

28 июля 2024, 08:32
Фото: Природный парк «Иремель"/VK.com
Вслед за заповедником Шульган-Таш для посещения закрылся природный парк Иремель.

Природный парк «Иремель» в Башкортостане на время закроют для туристов. В администрации парка закрытие объяснили обильными осадками. В частности, речь идет о том, что из-за дождей, обрушившихся на региона, в реках существенно поднялся уровень воды, что может нести потенциальную угрозу для посетителей.

Напомним, ранее туристическую тропу оказалась затоплена в заповеднике Шульган-Таш. Из-за этого там временно прекращены экскурсии в одноименную пещеру.

По данным синоптиков, дожди и грозы продолжат идти на территории республики. Вместе с ними прогнозируется шквалистое усиление ветра и снижение видимости на дорогах из-за тумана.

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