Природный парк в Башкирии останется без посетителей

Природный парк «Иремель» в Башкортостане на время закроют для туристов. В администрации парка закрытие объяснили обильными осадками. В частности, речь идет о том, что из-за дождей, обрушившихся на региона, в реках существенно поднялся уровень воды, что может нести потенциальную угрозу для посетителей.