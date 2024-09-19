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Грозы

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Сентябрь
Погода в Башкирии заставит достать валенки и шубы
19 сентября, 13:37
Капризную погоду обещают в Башкирии
2 сентября, 16:19
Август
Гнев небес обрушится на Уфу
12 августа, 10:51
Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди
8 августа, 14:52
Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди
6 августа, 10:55
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
3 августа, 09:58
Июль
Циклон «Кирсти» несёт разрушения в Башкирию
В ближайшие дни Башкортостан окажется под влиянием циклона «Кирсти», который принесет с собой грозы, дожди и даже град, сообщает заместитель Премьер-министра Правительства РБ.
31 июля, 16:32
На Башкирию идёт ненастье
31 июля, 09:13
Когда в Башкирию вернётся тепло
30 июля, 09:35
Серьезное ухудшение погоды ждет Башкирию
28 июля, 09:58
Природный парк в Башкирии останется без посетителей
Вслед за заповедником Шульган-Таш для посещения закрылся природный парк Иремель.
28 июля, 08:32
Гнев небес обрушится на Башкирию
24 июля, 19:02
Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз
24 июля, 13:44
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
Конец рабочей недели, суббота и воскресенье не сулят безоблачного отдыха, считают синоптики и спасатели региона.
18 июля, 10:50
Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики
15 июля, 08:43
Погода в Башкирии кардинально изменится
11 июля, 11:02
Погода в Башкирии готовит неприятный сюрприз
7 июля, 07:14
Самолет Уфа-Москва сломался в полёте
6 июля, 11:57
Синоптики пообещали нормальное лето жителям Башкирии
2 июля, 05:41
Июнь
Погода в Уфе становится тропиками
22 июня, 05:23

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