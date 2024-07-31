Погода в Уфе готовит неприятности

Грозы могут стать опасными, поэтому синоптики настоятельно рекомендуют избегать нахождения рядом с водоемами и металлическими конструкциями. Также не стоит забывать о безопасности: во время грозы лучше оставить гаджеты внутри помещений и укрыться от града в надежных местах — магазинах или подъездах.