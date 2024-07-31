Погода в Уфе готовит неприятности

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Прогноз погоды в Уфе на четверг, 1 августа, ожидается не совсем приятный для жителей. Согласно прогнозам, ожидаются дожди, местами сопровождающиеся грозами и даже градом.
Ветер будет дуть преимущественно с юго-западного и южного направлений со скоростью 9-14 м/с, а во время грозы порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью колеблется в пределах +14 до +16 градусов, а днем поднимется до комфортных +22-24 градусов.
Грозы могут стать опасными, поэтому синоптики настоятельно рекомендуют избегать нахождения рядом с водоемами и металлическими конструкциями. Также не стоит забывать о безопасности: во время грозы лучше оставить гаджеты внутри помещений и укрыться от града в надежных местах — магазинах или подъездах.