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Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Погода в Уфе готовит неприятности

Погода в Уфе готовит неприятности

31 июля 2024, 15:20
Фото: 1MI
Синоптики БашУГМС предупреждают о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях в Уфе.

Прогноз погоды в Уфе на четверг, 1 августа, ожидается не совсем приятный для жителей. Согласно прогнозам, ожидаются дожди, местами сопровождающиеся грозами и даже градом.

Ветер будет дуть преимущественно с юго-западного и южного направлений со скоростью 9-14 м/с, а во время грозы порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью колеблется в пределах +14 до +16 градусов, а днем поднимется до комфортных +22-24 градусов.

Грозы могут стать опасными, поэтому синоптики настоятельно рекомендуют избегать нахождения рядом с водоемами и металлическими конструкциями. Также не стоит забывать о безопасности: во время грозы лучше оставить гаджеты внутри помещений и укрыться от града в надежных местах — магазинах или подъездах.

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