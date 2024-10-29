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Метеорология

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Октябрь
В Башкирии ждут снег и -10°С
29 октября, 11:11
В Уфе резко ухудшится погода
27 октября, 15:11
Какая зима будет в Башкирии
24 октября, 08:19
Каким будет ноябрь в Башкирии
24 октября, 06:17
В Башкирии ждут -30°С
18 октября, 13:27
Горячую погоду ждут в Башкирии
7 октября, 12:46
Лето возвращается в Уфу
6 октября, 10:37
Август
Дожди уничтожили 200 га урожая в Башкирии
23 августа, 15:10
Погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз
9 августа, 15:55
Названа причина потопа в Уфе
9 августа, 12:27
Июль
Циклон «Кирсти» несёт разрушения в Башкирию
В ближайшие дни Башкортостан окажется под влиянием циклона «Кирсти», который принесет с собой грозы, дожди и даже град, сообщает заместитель Премьер-министра Правительства РБ.
31 июля, 16:32
Видео. В Башкирии сносит крыши
В селе Октябрьский Уфимского района в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли со здания детского сада «Рябинушка», сообщает МЧС России.
31 июля, 15:50
Погода в Уфе готовит неприятности
31 июля, 15:20
Смерч ждут в Уфе
31 июля, 06:59

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