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Погода в Уфе

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Ноябрь
Дороги в Башкирии встали
3 ноября, 05:50
До -10 градусов опустится температура воздуха в Башкирии
3 ноября, 04:49
Штормовая погода накроет Башкирию
2 ноября, 12:04
Октябрь
Башкирию ждет лютая зима
16 октября, 11:28
Температурные качели ждут Башкирию
15 октября, 11:33
Август
Долгожданное тепло придет в Башкирию
25 августа, 05:48
Погода в Башкирии кардинально изменится
22 августа, 17:47
Июль
Погода в Уфе готовит неприятности
31 июля, 15:20
Грустную погоду обещают в Башкирии
29 июля, 04:43
Активный циклон: в Башкирии объявлено штормовое предупреждение
23 июля, 13:31
Резкое ухудшение погоды ждет жителей Башкирии
22 июля, 13:09
Погода в Башкирии кардинально изменится
11 июля, 11:02
Серьезные магнитные бури ожидаются в Уфе: что нужно знать?
9 июля, 17:40
Мэр Уфы призывает остаться дома
В Уфе в ближайшие дни ожидается аномальная жара, что заставило мэра города Ратмира Мавлиева обратиться к жителям с призывом к осторожности и рекомендацией по возможности оставаться дома.
5 июля, 05:27
Как пережить жару в Уфе: 9 проверенных лайфхаков
4 июля, 11:52
Июнь
Иранская жара в Уфе: каким станет климат в столице Башкирии через несколько лет?
27 июня, 13:18
Предстоящая неделя будет холодной и дождливой в Башкирии
24 июня, 09:53
Июль в Башкирии будет прохладным и дождливым
Синоптики Гидрометцентра спрогнозировали погоду в регионе на предстоящий месяц.
20 июня, 04:06
Май
Первые летние дни будут жаркими в Башкирии
31 мая, 04:19
Жителей Башкирии предупреждают о сильных майских грозах
21 мая, 15:47

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