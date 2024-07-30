Когда в Башкирию вернётся тепло

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
По данным экспертов Башгидромета, лето скоро вернётся в Башкирию. Повышение суточных температур и снижение интенсивности осадков стоит ждать уже в первые дни августа.
Погода в Башкирии завтра будет пока ненастной. Прогноз погоды в регионе — кратковременные дожди, местами — грозы и ливни с усилением ветра до 18 м/с. Ночью и утром возможен туман. При этом станет теплее. Ночью в Башкирии прогнозируют +13…+18°С, днем +22…+27°С. Постепенно лето вернется в Башкирию.
Погода в Уфе завтра будет мало отличаться от общерегионального прогноза. Но 31 июля и 1 августа столбики уличных термометров уверенно пойдут вверх к отметке +30°С. Лето вернётся в Уфу уже в выходные.