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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В Башкирию скоро вернётся лето

Когда в Башкирию вернётся тепло

30 июля 2024, 09:35

В Башкирию скоро вернётся лето

Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в регионе в ближайшие дни, сообщает Башгидромет.

По данным экспертов Башгидромета, лето скоро вернётся в Башкирию. Повышение суточных температур и снижение интенсивности осадков стоит ждать уже в первые дни августа.

Погода в Башкирии завтра будет пока ненастной. Прогноз погоды в регионе — кратковременные дожди, местами — грозы и ливни с усилением ветра до 18 м/с. Ночью и утром возможен туман. При этом станет теплее. Ночью в Башкирии прогнозируют +13…+18°С, днем +22…+27°С. Постепенно лето вернется в Башкирию.

Погода в Уфе завтра будет мало отличаться от общерегионального прогноза. Но 31 июля и 1 августа столбики уличных термометров уверенно пойдут вверх к отметке +30°С. Лето вернётся в Уфу уже в выходные.

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