Когда в Башкирию вернётся тепло

Погода в Башкирии завтра будет пока ненастной. Прогноз погоды в регионе — кратковременные дожди, местами — грозы и ливни с усилением ветра до 18 м/с. Ночью и утром возможен туман. При этом станет теплее. Ночью в Башкирии прогнозируют +13…+18°С, днем +22…+27°С. Постепенно лето вернется в Башкирию.