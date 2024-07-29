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Погода на неделю в Башкирии не сулит радости

Погода на неделю в Башкирии не сулит радости

29 июля 2024, 16:58
Фото: 1MI
Синоптики озвучили прогнозы погоды в Уфе и регионе на период с 29 июля по 4 августа 2024 года.

Какой будет погода в Башкирии и Уфе на этой неделе сообщили синоптические службы региона и онлайн-сервисы прогнозов. По их данным, прогноз погоды в Уфе и Башкирии не сулит радости. В регионе и столице Республики на этой неделе, с 29 июля по 4 августа 2024 года, ожидается пасмурная дождливая погода с редкими передышками на переменную облачность с усилением ветра. Яркого солнца и тепла в Башкирии и Уфе, судя по прогнозам погоды, завтра, 30 июля, и до конца недели ждать не стоит.

Так, по данным Башгидромета, 30 июля погода в Уфе и погода в Башкирии будет ненастной. Лжидают кратковременные дожди и грозы. И если ночью осадки прогнозируются только в части районов региона, то днём уже повсеместно по всей Башкирии. При грозах ожидается усиление ветра, ожидаемая скорость порывов — до 13 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°С, днем +20…+25°С.

В течение недели прогноз погоды в Башкирии и Уфе сильно не изменится. По данным онлайн-сервисов, суточные температуры воздуха будет колебаться в пределах +12.+22°С. Солнечные дни раньше второй декады августа в Уфе и Башкирии ждать не стоит.

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