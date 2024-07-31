Кто получит ₽350 000 в Башкирии

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Любой житель Башкирии имеет право получить до ₽350 000 помощи из бюджета. Для этого житель Башкортостана должен оформить социальный контракт, уточнил премьер-министр региона Андрей Назаров. С 2020 года в Башкирии выдали уже 23 000 таких «подъемных» на общую сумму свыше ₽2,5 млрд. Только с начала 2024 года выдано уже более 2 300 таких выплат.
При распределении денег больший приоритет получают неполные и многодетные семьи. Выплату до ₽350 000 можно получить, если вы ищете работу, занимаетесь садоводством или фермерством на своем участке возле дома, желаете открыть или развить бизнес, а также есть категория «трудная жизненная ситуация».