Как отметят День ВДВ в Башкирии

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Этот вопрос волнует многих жителей региональной столицы в преддверии 2 августа 2024 года — 94-й годовщины образования Воздушно-Десантных Войск Армии России. Отмечать День ВДВ в Уфе можно уже с четверга, 1 августа. Место для старта праздника — знаменитая творческая локация, «Арт-квадрат». Там будет проходить фестиваль авторской музыки (12+) разных стилей и направлений. От купания в городских фонтан по многим причинам, прежде всего — сохранения здоровья, рекомендуем отказаться. Погода в Уфе на День ВДВ к купанию не располагает.
Однозначно — да! В пятницу, 2 августа, можно посетить парк «Патриот» в Чимшинском районе Башкирии. Гостей праздника в честь Дня ВДВ (12+) в Башкирии ждут интерактивные площадки, показательные выступления бойцов и пилотажной группы «Первушино». Организаторы обещают, что будет интересно и детям, и взрослым. Гвоздем программы станут ветераны ВДВ.
Если не получится отпраздновать в 2024 году День ВДВ 2 августа, то в субботу, 3 августа, всей семьей можно посетить фестиваль кумыса (6+) на ипподроме и посмотреть скачки.