Как отметят День ВДВ в Башкирии

Этот вопрос волнует многих жителей региональной столицы в преддверии 2 августа 2024 года — 94-й годовщины образования Воздушно-Десантных Войск Армии России. Отмечать День ВДВ в Уфе можно уже с четверга, 1 августа. Место для старта праздника — знаменитая творческая локация, «Арт-квадрат». Там будет проходить фестиваль авторской музыки (12+) разных стилей и направлений. От купания в городских фонтан по многим причинам, прежде всего — сохранения здоровья, рекомендуем отказаться. Погода в Уфе на День ВДВ к купанию не располагает.