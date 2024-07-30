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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Как отметят День ВДВ в Башкирии

Как отметят День ВДВ в Башкирии

30 июля 2024, 15:58
Фото: 1MI
Власти региона и Уфы подготовили массу праздничных мероприятий в предстоящие первые выходные августа 2024 года: Mkset публикует самые знаковые из них.

Куда сходить в Уфе на День ВДВ?

Этот вопрос волнует многих жителей региональной столицы в преддверии 2 августа 2024 года — 94-й годовщины образования Воздушно-Десантных Войск Армии России. Отмечать День ВДВ в Уфе можно уже с четверга, 1 августа. Место для старта праздника — знаменитая творческая локация, «Арт-квадрат». Там будет проходить фестиваль авторской музыки (12+) разных стилей и направлений. От купания в городских фонтан по многим причинам, прежде всего — сохранения здоровья, рекомендуем отказаться. Погода в Уфе на День ВДВ к купанию не располагает.

А стоит ли ехать в парк «Патриот» на День ВДВ?

Однозначно — да! В пятницу, 2 августа, можно посетить парк «Патриот» в Чимшинском районе Башкирии. Гостей праздника в честь Дня ВДВ (12+) в Башкирии ждут интерактивные площадки, показательные выступления бойцов и пилотажной группы «Первушино». Организаторы обещают, что будет интересно и детям, и взрослым. Гвоздем программы станут ветераны ВДВ.

Так День ВДВ в парке «Патриот» проходил 2 августа 2023 года
Видео: 1MI

День ВДВ в Уфе в субботу

Если не получится отпраздновать в 2024 году День ВДВ 2 августа, то в субботу, 3 августа, всей семьей можно посетить фестиваль кумыса (6+) на ипподроме и посмотреть скачки.

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