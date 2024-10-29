mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Финансовая помощь

Выбрать дату
Октябрь
Башкирии спишут кредиты
29 октября, 10:33
Август
Режим ЧС ввели в Башкирии
23 августа, 04:48
Потоп в Башкирии — кому и сколько выплатят денег
Региональные власти принимают экстренные меры для помощи сельским жителям, пострадавшим от разрушительных ливней, сообщает глава РБ Радий Хабиров.
5 августа, 08:37
Июль
Кто получит ₽350 000 в Башкирии
31 июля, 07:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика