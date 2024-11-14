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Домашние животные

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Ноябрь
Неужели это безопасно? Разбираемся, почему кошки любят спать с хозяевами
14 ноября, 15:15
Эти добавки заставят ваших кур нестись, как летом — никто не верит
14 ноября, 13:45
Чувствительный контент. Уфимка спасла слепых котят от гибели
2 ноября, 11:54
Октябрь
Милота дня: уфимские спасатели вернули пушистых хулиганов домой
28 октября, 08:03
Август
Кошачья драма разыгралась в Уфе
23 августа, 05:08
«Заряжайте ружья!»: волки терроризируют деревню в Башкирии — есть жертвы
22 августа, 12:52
Хатико появился в Уфе
В Уфе произошла трогательная история о безусловной любви и верности, когда собака по имени Найда прождала своего хозяина на железнодорожном вокзале более недели, сообщает UTV.
7 августа, 10:02
Уфимский дуб забронзовел
В этом году конкурс «Российское дерево года–2024» собрал участников со всей страны, и дуб из Уфы занял почетное третье место, получив поддержку 5 651 голосовавшего, сообщает администрация Уфы.
1 августа, 13:49
Июль
Кто получит ₽350 000 в Башкирии
31 июля, 07:10
Хаски как друг: что нужно знать перед покупкой
30 июля, 18:45
Как вывести блох у кошки: проверенные и нестандартные способы борьбы
30 июля, 18:45
7 удивительных фактов про панд
30 июля, 15:49
Аллергия у собак: всё, что нужно знать, чтобы помочь вашему питомцу!
30 июля, 12:05
В Башкирии ждут потоп — уже перекрыли дороги
Власти предупредили садоводов о возможном приходе паводковой дождевой воды на их участки, сообщает администрация Стерлитамака.
30 июля, 11:50
Тест: интересные факты про коров, о которых вы скорее не знали
30 июля, 11:10
Что делать, если у кота выпадают зубы?
30 июля, 10:53
Как кошки видят в темноте?
30 июля, 09:10
Как завести говорящего попугая: все, что нужно знать о выборе, уходе и обучении
29 июля, 16:00
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