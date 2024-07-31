Смерч ждут в Уфе

По данным систем, смерчи можно ждать в северных и западных районах Башкирии, в том числе — Уфе. Впрочем, синоптики уточняют, что прогнозирование образования именно смерчей — дело тонкое и неблагодарное, с высокой вероятностью их появление предсказать трудно, так как на процесс влияет множество факторов.



Напомним, 30 июля в Казани и Татарстане буйствовала непогода. В столице региона выпал внушительный град, на аэродроме в Нефтекамске по стоянке разбросало ветром разбросало вертолёты и самолеты.