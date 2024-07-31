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Смерч ждут в Уфе

Смерч ждут в Уфе

31 июля 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney
Окклюзия татарстанского буйства погоды уверенно смещается в Башкирию, сообщает «Россия24».

В эфире телеканала «Россия 24» обсудили возможность смещения татарстанского циклона со смерчами на другие регионы России в среду, 31 июля. Метеорологические программы попробовала построить прогнозы образования смерчей на основе смещения окклюзии — эпицентра явления.

По данным систем, смерчи можно ждать в северных и западных районах Башкирии, в том числе — Уфе. Впрочем, синоптики уточняют, что прогнозирование образования именно смерчей — дело тонкое и неблагодарное, с высокой вероятностью их появление предсказать трудно, так как на процесс влияет множество факторов.

Напомним, 30 июля в Казани и Татарстане буйствовала непогода. В столице региона выпал внушительный град, на аэродроме в Нефтекамске по стоянке разбросало ветром разбросало вертолёты и самолеты.

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