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Published Сегодня, 06:38

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Житель Башкирии собрался вступать в ВСУ

Житель Башкирии собрался вступать в ВСУ

25 июля 2024, 06:38
Фото: ФСБ
Силовики решили отговорить молодого человека от планов изменить Родине, сообщили в региональном управлении ФСБ.

В Башкирии 26-летнего мужчину уличили в желании служить в рядах украинской армии. По данным Федеральной службы безопасности, такие намерения житель региона высказывал в 2023 году. С кем и как «изменщик» поделился своими планами — не уточняется.

Попавшим в поле зрения ФСБ оказался житель села Трунтаишево в Альшеевском районе. Силовики наведались к мужчине домой и увезли в отдел, где зачитали текст предостережения, чтобы отбить у задержанного желание совершать госизмену.

Напомним, согласно Уголовному кодексу РФ, переход на сторону противника наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного.

Развод жадного мужчины обернулся визитом ФСБ в Башкирии
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