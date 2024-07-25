Житель Башкирии собрался вступать в ВСУ

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Башкирии 26-летнего мужчину уличили в желании служить в рядах украинской армии. По данным Федеральной службы безопасности, такие намерения житель региона высказывал в 2023 году. С кем и как «изменщик» поделился своими планами — не уточняется.
Попавшим в поле зрения ФСБ оказался житель села Трунтаишево в Альшеевском районе. Силовики наведались к мужчине домой и увезли в отдел, где зачитали текст предостережения, чтобы отбить у задержанного желание совершать госизмену.
Напомним, согласно Уголовному кодексу РФ, переход на сторону противника наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного.