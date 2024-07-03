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Updated Сегодня, 11:08

Крупная ячейка диверсантов сожгла семь «будок» в Башкирии

Крупная ячейка диверсантов сожгла семь «будок» в Башкирии

3 июля 2024, 10:06
Фото: 1MI
Огромные тюремные сроки светят 12 молодым людям, среди которых — несовершеннолетние, сообщает прокуратура региона.

Две группы диверсантов будут судить в Башкортостане. Членами первой ячейки из десяти человек оказались юноши, самому старшему из которых нет и 22 лет. Ещё один «дуэт» поджигателей состоит из двух 17-летних подростков. Обе ячейки работали осенью 2022 года.

Организатором одной из групп диверсантов стал молодой человек, живший под Санкт-Петербургом. С неизвестным куратором юноша связался через мессенджер, от него он получил задание найти людей для организации серии поджогов, взамен же парню пообещали денежное вознаграждение. Молодой человек нашёл семерых добровольцев в Башкирии и ещё двух — в Краснодарском крае. В Республике диверсанты подожгли семь трансформаторов, в южном же регионе — успели только один.

В то же время несовершеннолетние диверсанты готовились устроить взрыв в одном из военкоматов Октябрьского. Осуществить задуманное им так и не удалось — помешали силовики.

— В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — гласит комментарий прокуратуры Башкортостана.
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