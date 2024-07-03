Крупная ячейка диверсантов сожгла семь «будок» в Башкирии

Организатором одной из групп диверсантов стал молодой человек, живший под Санкт-Петербургом. С неизвестным куратором юноша связался через мессенджер, от него он получил задание найти людей для организации серии поджогов, взамен же парню пообещали денежное вознаграждение. Молодой человек нашёл семерых добровольцев в Башкирии и ещё двух — в Краснодарском крае. В Республике диверсанты подожгли семь трансформаторов, в южном же регионе — успели только один.