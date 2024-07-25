Башкирские строители «попали» на миллиард рублей

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Контракт с частным предприятием муниципальная организация подписала в 2023 году — фирма выиграла торги на ремонт фасадов в одном из кварталов Волгограда. Между тем прокуратура утверждает, что победы стройкомпания добилась не совсем честно — фирма якобы указала недостоверные сведения в качестве доказательства опыта работы.
Надзорное ведомство также указало на то, что на протяжении 2020–2021 годов предприятие фактически не осуществляла хозяйственной деятельности и опыта в ремонте многоквартирных домов она не имеет.
Решение по требованиям надзорного ведомства Арбитраж должен будет вынести 20 августа.