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Башкирские строители «попали» на миллиард рублей

Башкирские строители «попали» на миллиард рублей

25 июля 2024, 08:16
Фото: 1MI
В Фонде капремонта многоквартирных домов Волгоградской области могут потребовать разорвать договор с уфимской стройфирмой «Имексо», сообщают СМИ региона со ссылкой на местный арбитражный суд.

Контракт с частным предприятием муниципальная организация подписала в 2023 году — фирма выиграла торги на ремонт фасадов в одном из кварталов Волгограда. Между тем прокуратура утверждает, что победы стройкомпания добилась не совсем честно — фирма якобы указала недостоверные сведения в качестве доказательства опыта работы.

Надзорное ведомство также указало на то, что на протяжении 2020–2021 годов предприятие фактически не осуществляла хозяйственной деятельности и опыта в ремонте многоквартирных домов она не имеет.

Решение по требованиям надзорного ведомства Арбитраж должен будет вынести 20 августа.

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