Башкирские строители «попали» на миллиард рублей

Контракт с частным предприятием муниципальная организация подписала в 2023 году — фирма выиграла торги на ремонт фасадов в одном из кварталов Волгограда. Между тем прокуратура утверждает, что победы стройкомпания добилась не совсем честно — фирма якобы указала недостоверные сведения в качестве доказательства опыта работы.