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Волгоград

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2025
Хоть какая-то радость: квартиры в Уфе дешевеют
14 февраля, 14:41
2024
Падение цен на квартиры прогнозируют в Уфе
14 декабря 2024, 14:00
Цены на квартиры в Уфе установили антирекорд
6 ноября 2024, 16:30
Обратившегося к Путину жителя Башкирии осудили
22 октября 2024, 10:29
Цены на квартиры в Уфе бьют рекорды
16 октября 2024, 04:55
Настойчивый вор получил ₽15 млн
2 октября 2024, 17:05
Уфимец может сесть после ролика у «Родины-Матери»
24 сентября 2024, 04:51
Срочно. Бунт в колонии в Волгограде — что известно к этому часу
23 августа 2024, 11:08
«Нас не пускают к вагонам»: студентка из Башкирии рассказала о крушении поезда
Пассажирка рейса «Казань — Адлер» рассказала в соцсетях то, что ей пришлось пережить под Волгоградом, и как сейчас обстоят дела.
30 июля 2024, 09:33
Башкирские строители «попали» на миллиард рублей
25 июля 2024, 08:16
Уфа попала в топ-3 по любви к рыбалке в России
12 июля 2024, 07:46
«Общественник» из Башкирии попросил прикрыть «срамные места» скульптуры Родина-мать
9 февраля 2024, 08:04
2022
Яйца дракона, храм со звездами и крутые холмы — чем удивит Котовский район
Котовский район Волгоградской области — необычное и интересное место отдыха для любителей живописной природы, необычных окаменелостей и красивых храмов.
28 октября 2022, 15:00

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