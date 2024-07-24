Преступный дуэт чиновников осудили в Уфе

Оба фигуранта проходят по делу о махинациях при строительстве дороги. В документах суда указано, что чиновники в сентябре 2021 года поручили частному предприятию ремонт дорожного полотна в Сибае — торги на поиск подрядчика при этом не проводились. За восстановление дороги фирме пообещали ₽9 млн.