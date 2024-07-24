Преступный дуэт чиновников осудили в Уфе

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Оба фигуранта проходят по делу о махинациях при строительстве дороги. В документах суда указано, что чиновники в сентябре 2021 года поручили частному предприятию ремонт дорожного полотна в Сибае — торги на поиск подрядчика при этом не проводились. За восстановление дороги фирме пообещали ₽9 млн.
Из-за отсутствия должного контроля практически вся работа оказалась напрасной — новое полотно проложили с дефектами, для устранения которых пришлось бы заново перерывать всю дорогу.
В аналогичном нарушении — уже за ₽9,3 млн — чиновников обвинили при прокладке асфальта на трассе Сибай — Туяляс в 2022 году.
Ни один из подсудимых свою вину так и не признал. Тем не менее, фигурантам назначили по штрафу в размере восьми их зарплат. Суммы заработка экс-чиновников не раскрываются.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии продлили меру пресечения бывшему руководителю Минтранса Александру Клебанову. Скандальный чиновник пробудет под домашним арестом до августа. Экс-министр замешан в деле о многомиллионной взятке.