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Updated Сегодня, 11:28

Преступный дуэт чиновников осудили в Уфе

Преступный дуэт чиновников осудили в Уфе

24 июля 2024, 10:41
Фото: пресс-служба главы РБ
Суд вынес приговор по скандальному делу экс-мэра Сибая Рустема Афзалова и замглавы башкортостанского Минтранса Виктора Жулькова, сообщает прокуратура региона.

Оба фигуранта проходят по делу о махинациях при строительстве дороги. В документах суда указано, что чиновники в сентябре 2021 года поручили частному предприятию ремонт дорожного полотна в Сибае — торги на поиск подрядчика при этом не проводились. За восстановление дороги фирме пообещали ₽9 млн.

Из-за отсутствия должного контроля практически вся работа оказалась напрасной — новое полотно проложили с дефектами, для устранения которых пришлось бы заново перерывать всю дорогу.

В аналогичном нарушении — уже за ₽9,3 млн — чиновников обвинили при прокладке асфальта на трассе Сибай — Туяляс в 2022 году.

Ни один из подсудимых свою вину так и не признал. Тем не менее, фигурантам назначили по штрафу в размере восьми их зарплат. Суммы заработка экс-чиновников не раскрываются.

Скандальный министр транспорта Башкирии пробудет под арестом до августа
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии продлили меру пресечения бывшему руководителю Минтранса Александру Клебанову. Скандальный чиновник пробудет под домашним арестом до августа. Экс-министр замешан в деле о многомиллионной взятке.

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