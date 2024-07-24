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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Кто построит крематорий в Уфе

Кто построит крематорий в Уфе

24 июля 2024, 09:30
Фото: проектная документация
О постройке объекта в городе говорят уже более 20 лет.

Уфимская администрация попросила региональные власти включить проект строительства крематория в адресную программу по финансированию, сообщают местные СМИ со ссылкой на мэрию города.

Инициированию конкурсных процедур на поиск подрядчика сейчас мешает вопрос с выделением средств. Если планы по привлечению финансирования увенчаются успехом — власти города начнут торги на постройку объекта.

Отметим, о сроках строительства крематория пока ничего не говорят. Однако известно, что обойдётся такой проект, согласно оценкам, в ₽309 млн.

Власти Уфы снова заговорили о строительстве крематория
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Впервые проект уфимского крематория был обнародован в 2022 году, однако никаких продвижений после этого не было. Как сообщал Mkset, в 2023 году городские влатс ирешились на возобновление проекта — документы отправили на Госэкспертизу. После небольших доработок специалисты вынесли положительное заключение. Между тем вопрос об источниках финансирования с тех пор оставался подвешенным.

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