Кто построит крематорий в Уфе

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Уфимская администрация попросила региональные власти включить проект строительства крематория в адресную программу по финансированию, сообщают местные СМИ со ссылкой на мэрию города.
Инициированию конкурсных процедур на поиск подрядчика сейчас мешает вопрос с выделением средств. Если планы по привлечению финансирования увенчаются успехом — власти города начнут торги на постройку объекта.
Отметим, о сроках строительства крематория пока ничего не говорят. Однако известно, что обойдётся такой проект, согласно оценкам, в ₽309 млн.
Впервые проект уфимского крематория был обнародован в 2022 году, однако никаких продвижений после этого не было. Как сообщал Mkset, в 2023 году городские влатс ирешились на возобновление проекта — документы отправили на Госэкспертизу. После небольших доработок специалисты вынесли положительное заключение. Между тем вопрос об источниках финансирования с тех пор оставался подвешенным.