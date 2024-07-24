Кто построит крематорий в Уфе

Впервые проект уфимского крематория был обнародован в 2022 году, однако никаких продвижений после этого не было. Как сообщал Mkset, в 2023 году городские влатс ирешились на возобновление проекта — документы отправили на Госэкспертизу. После небольших доработок специалисты вынесли положительное заключение. Между тем вопрос об источниках финансирования с тех пор оставался подвешенным.