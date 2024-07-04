Рыбу — дракона поймали в Башкирии

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Местный рыбак стал героем дня, поймав гигантского сома. Он с восторгом описывает свой улов.
— Это что-то! Даже не представляю сколько он весит. Не знаю, он метра 1,5 если не 2 в длину, — комментирует рыбак.
Однако, радость от столь редкой добычи была омрачена неожиданным поворотом событий. Сильный сом, не желая сдаваться, сорвался, забрав с собой ценную удочку.
Пользователи соцсетей в Башкирии бурно обсуждают инцидент.
— Главное зацепил, заснял, молодец. А то, что ушла не беда, мне кажется он специально не стал ее вытаскивать. Это видно из ролика, — пишет один из комментаторов.
— Жутко конечно от гигантского размера, но супер, — добавляет другой комментатор.
Некоторые люди в соцсетях обеспокоены безопасностью купания в водоеме, вспоминая случаи нападения сомов на людей.
— Опасно там купаться, сколько случаев с сомом, — делится своим мнением один из пользователей.