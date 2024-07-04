Рыбу — дракона поймали в Башкирии

На Павловке местный рыбак столкнулся лицом к лицу с гигантским сомом, сравнимым по размеру с легендарным драконом, делится рыболов в соцсетях.

Местный рыбак стал героем дня, поймав гигантского сома. Он с восторгом описывает свой улов. — Это что-то! Даже не представляю сколько он весит. Не знаю, он метра 1,5 если не 2 в длину, — комментирует рыбак. Однако, радость от столь редкой добычи была омрачена неожиданным поворотом событий. Сильный сом, не желая сдаваться, сорвался, забрав с собой ценную удочку. Пользователи соцсетей в Башкирии бурно обсуждают инцидент. — Главное зацепил, заснял, молодец. А то, что ушла не беда, мне кажется он специально не стал ее вытаскивать. Это видно из ролика, — пишет один из комментаторов. — Жутко конечно от гигантского размера, но супер, — добавляет другой комментатор. Некоторые люди в соцсетях обеспокоены безопасностью купания в водоеме, вспоминая случаи нападения сомов на людей. — Опасно там купаться, сколько случаев с сомом, — делится своим мнением один из пользователей. Видео: Сибай | Подслушано в Зауралье Читайте также: Ребенок едва не ослеп в детсаде в Уфе Уфимка похудела на 20 кг из-за «турецкого седла» Сапборд едва не довёл до трагедии в Башкирии