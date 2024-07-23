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Рабочему перемололо руку на стройке в Уфе

Рабочему перемололо руку на стройке в Уфе

23 июля 2024, 06:04
Фото: 1MI
На крик мужчины прибежали его коллеги, а вызволяли конечность из механизма спасатели МЧС, сообщает Государственная трудовая инспекция РБ.

Инцидент произошел 26 мая 2023 года, когда рабочий промывал растворомешалку на стройке многоэтажного дома. Неожиданно шнек установки заработал, зажав руку мужчины между собой и бункером. Спас пострадавшего мастер, отключивший оборудование.

В ходе расследования выяснилось, что компания, выполнявшая на объекте монтаж железобетонных изделий, оформила с бетонщиком договор оказания услуг. Однако государственный инспектор труда установил, что фактически это были трудовые отношения.

В мае 2024 года Верховный суд Башкортостана подтвердил решение нижестоящей инстанции: отношения между пострадавшим и компанией были признаны трудовыми. Это открыло путь для дополнительного расследования несчастного случая.

В результате установлено, что к трагедии привело несколько факторов: неисправность растворомешалки (отсутствие концевого выключателя, инструкции по эксплуатации), а также недостаточная подготовка работника по охране труда.

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