Рабочему перемололо руку на стройке в Уфе

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:16
Инцидент произошел 26 мая 2023 года, когда рабочий промывал растворомешалку на стройке многоэтажного дома. Неожиданно шнек установки заработал, зажав руку мужчины между собой и бункером. Спас пострадавшего мастер, отключивший оборудование.
В ходе расследования выяснилось, что компания, выполнявшая на объекте монтаж железобетонных изделий, оформила с бетонщиком договор оказания услуг. Однако государственный инспектор труда установил, что фактически это были трудовые отношения.
В мае 2024 года Верховный суд Башкортостана подтвердил решение нижестоящей инстанции: отношения между пострадавшим и компанией были признаны трудовыми. Это открыло путь для дополнительного расследования несчастного случая.
В результате установлено, что к трагедии привело несколько факторов: неисправность растворомешалки (отсутствие концевого выключателя, инструкции по эксплуатации), а также недостаточная подготовка работника по охране труда.