Ребенок сгорел на пикнике в Башкирии

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация от медсестры ожогового центра городской клинической больницы №18 в Уфе о том, что к ним был доставлен ребенок 2016 года рождения с серьезными ожогами.
По данным МЧС, инцидент произошел 21 июля 2024 года в селе Юмашево Баймакского района Башкирии. Во время разведения костра в мангале с использованием жидкости для розжига 8-летний мальчик получил обширные ожоги головы, шеи, туловища и верхних конечностей, а также правого бедра, и ингаляционную травму.
В критическом состоянии ребенка срочно эвакуировали на санитарной авиации в реанимационное отделение ожогового центра в Уфе. Состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое.