Ребенок сгорел на пикнике в Башкирии

По данным МЧС, инцидент произошел 21 июля 2024 года в селе Юмашево Баймакского района Башкирии. Во время разведения костра в мангале с использованием жидкости для розжига 8-летний мальчик получил обширные ожоги головы, шеи, туловища и верхних конечностей, а также правого бедра, и ингаляционную травму.