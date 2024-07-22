mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Ребенок сгорел на пикнике в Башкирии

Ребенок сгорел на пикнике в Башкирии

22 июля 2024, 05:48
Фото: 1MI
В результате несчастного случая мальчик был экстренно госпитализирован с тяжелыми ожогами после неосторожного обращения с огнем, сообщает МЧС России.
Сюжет
Дети

В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация от медсестры ожогового центра городской клинической больницы №18 в Уфе о том, что к ним был доставлен ребенок 2016 года рождения с серьезными ожогами.

По данным МЧС, инцидент произошел 21 июля 2024 года в селе Юмашево Баймакского района Башкирии. Во время разведения костра в мангале с использованием жидкости для розжига 8-летний мальчик получил обширные ожоги головы, шеи, туловища и верхних конечностей, а также правого бедра, и ингаляционную травму.

В критическом состоянии ребенка срочно эвакуировали на санитарной авиации в реанимационное отделение ожогового центра в Уфе. Состояние мальчика оценивается как крайне тяжелое.

Читайте также:
В Уфе второго организатора подпольного медресе отправили в СИЗО«Жигули» раздавили ноги ребенку в БашкирииИстязаниями детей в уфимском медресе займется прокуратура
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Дети#Башкортостан#Ребенок#Россия#Минздрав Башкортостана#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС РБ#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Ожоги#Инциденты#Санавиация#Республиканский ожоговый центр
Подпишитесь
Предупреждение МЧС напугало жителей Башкирии
Вчера, 08:05
Трое мужчин утонули в Башкирии
Вчера, 07:20
«Доисполнялся». В Уфе «суетолог» превратил машину в фарш
Вчера, 06:49
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
Вчера, 06:29
В Уфе оцепили ТЦ «Мир»
Вчера, 05:47
Самолёт с пассажирами не долетел до Уфы
Вчера, 05:32