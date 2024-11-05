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МЧС РБ

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Ноябрь
Семерых детей спасли, один умер на пожаре в Башкирии
5 ноября, 04:54
Самогон довел до больницы жителя Башкирии
1 ноября, 16:31
Уфимцам рассказали всё про атаку беспилотников
1 ноября, 08:02
Октябрь
Аквапарк загорелся в Башкирии
31 октября, 09:06
Жизнь в Башкирии обернулась коммунальным адом
23 октября, 09:43
Студент бросился в огонь за хлебом
3 октября, 04:45
Август
Рыбалка в Башкирии стала причиной смертей
28 августа, 05:27
Июль
Ребенок сгорел на пикнике в Башкирии
22 июля, 05:48
Река смыла мост в Башкирии
В Ермекеевском районе Башкирии сильный ливень размыл мост в селе Нижние Карамалы, затопив несколько придомовых территорий, сообщает МЧС России.
22 июля, 04:50
Видео. В Уфе пожар в центре города напугал жителей
Пожар на балконе многоквартирного дома в центре Уфы, вызвал панику у жителей, сообщают очевидцы в соцсетях.
14 июля, 11:15
Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Обильные дожди привели к подъему уровня воды в местных прудах, что вызвало частичный размыв дамбы, сообщает МЧС Башкортостана.
13 июля, 12:48
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
В Бахмутском сельском поселении Куюргазинского района, сильный пожар охватил два сарая, сообщает МЧС по РБ.
13 июля, 11:15
Июнь
Тушить пожары в Башкирии помогут небеса
На оперативке Правительства РБ стало известно о планах властей региона создать эскадрилью противопожарных вертолетов, способных работать в различных погодных условиях.
24 июня, 11:04
В Башкирии река вышла из берегов и затопила деревню
ЧП произошло в Бурзянском районе, в деревне Саргая, сообщают в соцсетях.
18 июня, 15:48
Ураган сорвал крыши в Башкирии
В двух районах, Ермекеевском и Абзелиловском, ураганный ветер оставил два учебных заведения без крыши, сообщает МЧС по РБ.
17 июня, 17:31
Шесть человек спасли с обесточенного аттракциона в Башкирии
17 июня, 08:20
Видео. Молния ударила в паре метров от машины на трассе в Башкирии
Молния едва не попала в движущийся автомобиль: этот захватывающий момент был запечатлен видеорегистратором.
10 июня, 07:36
Башкирию будет штормить
В Башкортостане объявлено предупреждение о сильных ливнях, дождях, грозах и даже крупном граде, сообщает региональное МЧС.
7 июня, 08:58
В Уфе из огня вывели 16 человек
3 июня, 05:34
Май
Тело пропавшего подростка опознали
27 мая, 10:25

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