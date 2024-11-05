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Минздрав Башкортостана

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Ноябрь
Отца погибшего ребенка вертолётом доставили в Уфу
5 ноября, 10:38
Октябрь
Смертоносные манго наводнили Башкирию — слухи в соцсетях
8 октября, 14:33
Август
Главврач 21 больницы в Уфе прокомментировал скандал с видеокамерой у гинеколога
25 августа, 09:58
Уфимские врачи совершили чудо
20 августа, 13:29
Кастрация мальчика в Башкирии оказалась фейком
5 августа, 09:35
Июль
Ребенок сгорел на пикнике в Башкирии
22 июля, 05:48
Минздрав Башкирии опровергает обвинения о некачественной медпомощи ребенку
14 июля, 16:14
В Башкирии ожидают вспышку COVID-19
13 июля, 04:35
В Уфу вертолетом доставят пострадавшего от отравления в колодце
9 июля, 14:35
Май
Известно состояние девочки оказавшейся запертой в падающем лифте в Башкирии
23 мая, 13:01
У 50 жителей Башкирии заподозрили наличие рака
Подозрения о том, что у пациентов может развиваться онкология, высказали медики «Поездов здоровья», сообщает пресс-служба регионального минздрава.
18 мая, 11:57
Жизни трех человек унесла смертельно-опасная инфекция в Башкирии
13 мая, 09:02
Что делать, если обнаружили на себе клеща
2 мая, 08:54
Апрель
Пациентов в Башкирии будут пускать по «веткам»
Новшества опробуют в больнице №21 в Уфе. Там запустят «пилот» по стандартам оказания медицинской помощи.
30 апреля, 04:17
«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан
27 апреля, 07:02
Глава минздрава Башкирии провёл экскурсию по центру детской онкологии и гематологии
18 апреля, 04:12
Родителям пропавших в Уфе мальчиков оказывают психологическую помощь
12 апреля, 12:17
Мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Уфе, доставили в РКБ им. Куватова
12 апреля, 08:41
В Башкирии пациента хирургического отделения избил охранник
8 апреля, 09:30
Еще 107 жителей Башкирии заболели Covid-19
За сутки зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Актуальные на 2 апреля данные приводит министерство здравоохранения Башкирии.
2 апреля, 13:59

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