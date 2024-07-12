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Updated Сегодня, 13:07

Истязаниями детей в уфимском медресе займется прокуратура

Истязаниями детей в уфимском медресе займется прокуратура

12 июля 2024, 11:01
Фото: 1MI
Ход и результаты расследования громкой истории из Уфы находятся на контроле надзорного ведомства, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сюжет
Дети

Уголовное дело, возбужденное в башкирской столице по факту истязания несовершеннолетних воспитанников медресе, находится на контроле прокуратуры региона.

Как считает следствие, группу детей из 16 человек незаконно удерживали на арендованной квартире в Уфе. Кроме того, их «воспитатели» применяли к ним насилие. По информации ряда телеграм-каналов, детей там якобы клеймили, а одному из них выжгли лицо.

Выжгли ребёнку лицо: гастарбайтеры истязали детей в подпольном медресе Уфы
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Также в ходе надлежащих мероприятий сотрудники надзорного ведомства сделают акцент на проверке исполнения законодательства в сфере миграционного права. В частности, речь идет о проверке законности пребывания задержанных граждан на территории РФ.

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