Истязаниями детей в уфимском медресе займется прокуратура

Как считает следствие, группу детей из 16 человек незаконно удерживали на арендованной квартире в Уфе. Кроме того, их «воспитатели» применяли к ним насилие. По информации ряда телеграм-каналов, детей там якобы клеймили, а одному из них выжгли лицо.