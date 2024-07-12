Истязаниями детей в уфимском медресе займется прокуратура

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Уголовное дело, возбужденное в башкирской столице по факту истязания несовершеннолетних воспитанников медресе, находится на контроле прокуратуры региона.
Как считает следствие, группу детей из 16 человек незаконно удерживали на арендованной квартире в Уфе. Кроме того, их «воспитатели» применяли к ним насилие. По информации ряда телеграм-каналов, детей там якобы клеймили, а одному из них выжгли лицо.
Также в ходе надлежащих мероприятий сотрудники надзорного ведомства сделают акцент на проверке исполнения законодательства в сфере миграционного права. В частности, речь идет о проверке законности пребывания задержанных граждан на территории РФ.