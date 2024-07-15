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Самолет из Уфы экстренно сел из-за ЧП на борту

Самолет из Уфы экстренно сел из-за ЧП на борту

15 июля 2024, 12:23
Фото: 1MI
В салоне стало плохо пассажиру рейса на Иркутск, сообщает Telegram-канал «Авиаинцидент».

Рейс из Уфы в Иркутск не долетел до аэропорта назначения из-за происшествия на борту «Аэробуса» в воскресенье, 14 июля. На борту самолета авиакомпании «Сибирь» стало плохо одному из пассажиров. Когда экипаж заметил ухудшение самочувствие пассажира, самолет летел в районе Красноярска.

Проконсультировавшись с диспетчерами Красноярска, командир воздушного судна принял решение сажать самолет как можно быстрее, не долетая до Иркутска. Борт из Уфы экстренно принял аэропорт Красноярска. Вызвавшего переполох в салоне самолета пассажира передали медикам.

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