Самолет из Уфы экстренно сел из-за ЧП на борту

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Рейс из Уфы в Иркутск не долетел до аэропорта назначения из-за происшествия на борту «Аэробуса» в воскресенье, 14 июля. На борту самолета авиакомпании «Сибирь» стало плохо одному из пассажиров. Когда экипаж заметил ухудшение самочувствие пассажира, самолет летел в районе Красноярска.
Проконсультировавшись с диспетчерами Красноярска, командир воздушного судна принял решение сажать самолет как можно быстрее, не долетая до Иркутска. Борт из Уфы экстренно принял аэропорт Красноярска. Вызвавшего переполох в салоне самолета пассажира передали медикам.