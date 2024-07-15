Самолет из Уфы экстренно сел из-за ЧП на борту

Рейс из Уфы в Иркутск не долетел до аэропорта назначения из-за происшествия на борту «Аэробуса» в воскресенье, 14 июля. На борту самолета авиакомпании «Сибирь» стало плохо одному из пассажиров. Когда экипаж заметил ухудшение самочувствие пассажира, самолет летел в районе Красноярска.