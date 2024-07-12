Подросток собрал с уфимских пенсионерок более ₽1 млн

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Полиция Уфы погасила криминальный запал 16-летнего бизнесмена из столицы Башкирии. Оперативники вышли на подростка из Уфы во время расследования серии мошенничеств, совершенных в городе.
Ранее в полицию поступило несколько заявлений от женщин в возрасте от 77 до 93 лет. Все они попались на уловку мошенников, которые заявляли в телефонном разговоре о необходимости откупиться от преследования за последствия ДТП.
Доверчивые пенсионерки легко прощались с «выкупом» ради «родственников». Женщины рассказали оперативникам, что отдавали деньги совсем юному курьеру. По описанию внешности парня и другим данным полицейские вышли на след 16-летнего жителя Уфы.
Подростка задержали. Он рассказал, что нашел работу через интернет. Полученные деньги, а это более ₽1 млн, он переводил «нанимателю».