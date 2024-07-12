mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Подросток собрал с уфимских пенсионерок более ₽1 млн

Подросток собрал с уфимских пенсионерок более ₽1 млн

12 июля 2024, 09:36
Фото: 1MI
Сотрудниками полиции задержан молодой человек, подозреваемый в выполнении роли курьера в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП», сообщает пресс-служба полиции РБ.

Полиция Уфы погасила криминальный запал 16-летнего бизнесмена из столицы Башкирии. Оперативники вышли на подростка из Уфы во время расследования серии мошенничеств, совершенных в городе.

Ранее в полицию поступило несколько заявлений от женщин в возрасте от 77 до 93 лет. Все они попались на уловку мошенников, которые заявляли в телефонном разговоре о необходимости откупиться от преследования за последствия ДТП.

Доверчивые пенсионерки легко прощались с «выкупом» ради «родственников». Женщины рассказали оперативникам, что отдавали деньги совсем юному курьеру. По описанию внешности парня и другим данным полицейские вышли на след 16-летнего жителя Уфы.

Подростка задержали. Он рассказал, что нашел работу через интернет. Полученные деньги, а это более ₽1 млн, он переводил «нанимателю».

Читайте также:
Двухлетний мальчик погиб в ДТП в БашкирииМонсон закрыл вопрос с футболкойВахтовика из Башкирии искали почти год и нашли
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#ДТП#Россия#Пенсионеры#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#16 лет
Подпишитесь
В Уфе поднимают цены на электрички
Сегодня, 07:40
Шульган-Таш под угрозой затопления в Башкирии
Сегодня, 07:40
Три троллейбуса перестанут ходить в Уфе
Сегодня, 07:34
Вахтовика из Башкирии искали почти год и нашли
Сегодня, 07:14
Башкирию накрыл огромный град
Сегодня, 06:40
Любопытного лося заметили в Башкирии
Сегодня, 06:35